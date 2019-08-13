«Я был плох тогда». Претендент на приз лучшему футболисту мира вспомнил провал в Казахстане

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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в интервью This is Anfield вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов.

В 2013 году ван Дейк перешел из «Гронингена» в «Селтик», который стал его первым зарубежным клубом в карьере. В раунде плей-офф ЛЧ шотландский клуб тогда прошел карагандинский «Шахтер», выиграв с результатом 3:0 после сенсационного поражения со счетом 0:2 в столице Казахстана.

На «Астана Арене» ван Дейк вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, а в ответной встрече появился на поле в компенсированное время. Его клуб тогда прошел в групповой раунд ЛЧ, а «Шахтер» отправился в группу ЛЕ, где стал первым в истории представителем Казахстана.

«Я помню первую неделю в «Селтике». Искал дом, заодно тренировался с командой, после чего дебютировал против «Абердина» в гостях — мы победили, а я, полагаю, сыграл хорошо, — вспоминает ван Дейк. — Через пару дней мы отправились в Казахстан, и Нил Леннон сказал, что собирается выпустить меня. Я начал игру на искусственном поле — и мы проиграли со счетом 0:2.

Я получил плохую реакцию от фанатов. И они были правы: в тот вечер я был плох. После такого надо было отыгрываться.

Я помню ответный матч на «Селтик Парке», который для нас был как финал ЛЧ. Я начал на скамейке. Мы вели 1:0, потом 2:0 и в конце концов сделали 3:0. Когда уже исход решился, я вышел на замену. Мы все начали праздновать, потому что пробились в группу ЛЧ. Это было очень важно, ведь одной из причиной моего перехода в «Селтик» была возможность выступать в ЛЧ.

В то время у меня была парочка сложных недель, но затем, скажем, через три или четыре матча я почувствовал, что начинаю прогрессировать. А чемпионство в конце сезона стало большим событием для меня.

Отметим, что в «Ливерпуль» ван Дейк перешел за 84,6 миллиона фунтов зимой 2018 года и стал на тот момент самым дорогим защитником в истории футбола. В июне он вместе с клубом выиграл ЛЧ, а в августе вошел в число номинантов на приз The Best, который вручается лучшему игроку года по версии ФИФА.