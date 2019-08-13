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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
13 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» и «Порту» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов выйдет в стартовом составе «Краснодара» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с португальским «Порту», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет во вторник в Порту и начнется в 22:00 мск. В первой игре в Краснодаре гости победили со счетом 1:0.

Стартовый состав «Краснодара» выглядит следующим образом: Матвей Сафонов (вратарь), Александр Мартынович (капитан), Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Реми Кабелла, Вандерсон, Маркус Берг, Тонни Вилена, Руслан Камболов, Сергей Петров, Магомед-Шапи Сулейманов.

Стартовый состав «Порту»: Марчесин (вратарь), Пепе, Иван Маркано, Луис Диас, Сея Накадзима, Мусса Марега, Алекс Теллес, Хесус Корона, Данилу Перейра (капитан), Ренцо Саравия и Сержиу Оливейра.

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