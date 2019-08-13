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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
13 августа, источник: Чемпионат.com

Стало известно, почему «Матч ТВ» не показал матч «Порту» — «Краснодар»

Стала известна причина, по которой телеканал «Матч ТВ» отменил трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, «Матч ТВ» не решил вопрос, касающийся прав на трансляцию этой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также комментатор телеканала Роман Нагучев в ответ на гневный комментарий об отмене трансляции матча написал на странице в «Твиттере» следующее: «Напиши это той стороне, которая выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела вести нельзя просто».

В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой. Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадёт в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос».

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