Стало известно, почему «Матч ТВ» не показал матч «Порту» — «Краснодар»

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, «Матч ТВ» не решил вопрос, касающийся прав на трансляцию этой встречи.

Также комментатор телеканала Роман Нагучев в ответ на гневный комментарий об отмене трансляции матча написал на странице в «Твиттере» следующее: «Напиши это той стороне, которая выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела вести нельзя просто».