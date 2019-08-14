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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
00:13 (мск), источник: ТАСС

«Олимпиакос» обыграл «Истанбул» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 13 августа. Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» на своем поле одержал победу над турецким «Истанбулом» со счетом 2:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2019

Забитыми мячами отметились Рубен Семеду (55-я минута) и Матьё Вальбуэна (78, с пенальти). Первый матч также завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 1:0.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» сыграет с российским «Краснодаром», который в ответном матче после домашнего поражения со счетом 0:1 обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
3-й отборочный раунд, 13.08.2019, 21:45

Селтик3ЧФР4

В других матчах игрового дня кипрский АПОЭЛ обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 2:0 (первый матч — 1:2), норвежский «Русенборг» оказался сильнее словенского «Марибора» — 3:1 (3:1), украинское «Динамо» сыграло вничью с бельгийским «Брюгге» — 3:3 (0:1), сербская «Црвена Звезда» в серии пенальти переиграла датский «Копенгаген» (первый матч, а также основное и дополнительное время ответного завершились со счетом 1:1), хорватское «Динамо» разгромило венгерский «Ференцварош» — 4:0 (1:1), голландский «Аякс» переиграл греческий ПАОК — 3:2 (2:2), австрийский ЛАСК одержал победу над швейцарским «Базелем» — 3:1 (2:1), румынский ЧФР обыграл шотландский «Селтик» — 4:3 (1:1).

В раунде плей-офф состоятся матчи «Динамо» (Хорватия) — «Русенборг», ЧФР — «Славия» (Чехия), «Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда», АПОЭЛ — «Аякс», ЛАСК — «Брюгге» и «Олимпиакос» — «Краснодар».

Олимпиакос П
2:0
Первый тайм: 0:0
Истанбул Башакшехир
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг13.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Georgios Karaiskakis
Главные тренеры
Педру МартиншОкан Бурук
Голы
Рубен Семеду55′
Матье Вальбуэна78′
Составы команд
1Жозе Са
34Мерт Гюнок
3Рубен Семеду
59′
3Гаэль Клиши
62′
14Омар Эльабделлауи
71′
24Мигел Виейра
20Яссин Мериа
26Понк
21Костас Цимикас
80Жуниор Кайсара
5Андреас Бухалакис
7Эдин Вишча
9Мигель Анхель Герреро
44Азубуйке Окечукву
36′
19Георгиос Масурас
11Элджеро Элиа
8дос Сантос Торрес Гильерме
89′
4Джозеф Аттама
59′
23Леонардо Кутрис
19Демба Ба
28Матье Вальбуэна
82′
27Энцо Кривелли
75′
4Мади Камара
9Фредрик Гульбраннсен
10Даниэл Поденсе
68′
70Робсон да Соуза Робинью
45′
97Лазар Ранджелович
10Арда Туран
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
17Фолы15
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяБобби Мэдден(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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