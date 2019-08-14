«Олимпиакос» обыграл «Истанбул» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Рубен Семеду (55-я минута) и Матьё Вальбуэна (78, с пенальти). Первый матч также завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 1:0.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» сыграет с российским «Краснодаром», который в ответном матче после домашнего поражения со счетом 0:1 обыграл португальский «Порту» со счетом 3:2.

В других матчах игрового дня кипрский АПОЭЛ обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 2:0 (первый матч — 1:2), норвежский «Русенборг» оказался сильнее словенского «Марибора» — 3:1 (3:1), украинское «Динамо» сыграло вничью с бельгийским «Брюгге» — 3:3 (0:1), сербская «Црвена Звезда» в серии пенальти переиграла датский «Копенгаген» (первый матч, а также основное и дополнительное время ответного завершились со счетом 1:1), хорватское «Динамо» разгромило венгерский «Ференцварош» — 4:0 (1:1), голландский «Аякс» переиграл греческий ПАОК — 3:2 (2:2), австрийский ЛАСК одержал победу над швейцарским «Базелем» — 3:1 (2:1), румынский ЧФР обыграл шотландский «Селтик» — 4:3 (1:1).