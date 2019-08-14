Дубль Сулейманова помог «Краснодару» обыграть «Порту» и выйти в раунд плей-офф ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Краснодара» отличились Тонни Вилена (3-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (13, 34), у «Порту» мяч забил вышедший на замену на 38-й минуте бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш (57), еще один мяч на счету Луиса Диаса (76). Для Зе Луиша этот гол стал шестым в ворота краснодарского клуба. Сулейманов, забивший шесть мячей за «Краснодар» в еврокубках, сравнялся по этому показателю с Виктором Классоном и Маурисио Перейрой, при этом россиянину потребовалось для этого всего 12 матчей (Классону — 17 встреч, Перейре — 39 игр). Единственным изменением в стартовом составе «Краснодара» по сравнению с первым матчем против «Порту» стал выход Сулейманова вместо Юнеса Намли.

В раунде плей-офф «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом», который переиграл турецкий «Истанбул» по сумме двух матчей (1:0, 2:0). Первый матч состоится 21 августа в Греции, ответный — 27 августа в России. «Порту» попал в групповой этап Лиги Европы. Телеканал «Матч ТВ», планировавший показать встречу, в последний момент заявил о том, что по «независящим от канала причинам» трансляция в прямом эфире не состоится.

«Краснодар» стал второй командой в истории современного российского футбола, сумевшей после поражения в домашнем первом матче в рамках двухраундового еврокубкового противостояния одержать гостевую победу и выиграть по сумме двух матчей. Первым подобного достижения добился ЦСКА, переигравший французский «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч за счет правила гостевого гола (0:1, 2:3). Встреча «Краснодара» и «Порту» стала 50-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 20 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью. «Порту» провел 16-й матч против российских команд в еврокубках, одержал девять побед, потерпел третье поражение и четыре встречи свел к ничьей.

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Для «Краснодара» этот матч стал вторым в Лиге чемпионов. В еврокубках команда дебютировала в сезоне-2014/15, в квалификации Лиги Европы обыграв эстонский «Калев», венгерский «Диошдьёр» и испанский «Реал Сосьедад», а в группе с английским «Эвертоном», немецким «Вольфсбургом» и французским «Лиллем» заняв третье место. Лучшим результатом «Краснодара» в Лиге Европы является выход в 1/8 финала, до этой стадии клуб добирался дважды. В сезоне-2016/17 «Краснодар» в 1/8 финала уступил испанской «Сельте», в сезоне-2018/19 — испанской «Валенсии».