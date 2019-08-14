Дубль Сулейманова помог «Краснодару» обыграть «Порту» и выйти в раунд плей-офф ЛЧ
ТАСС, 13 августа. Дубль
ТАСС, 13 августа. Дубль
В составе «Краснодара» отличились Тонни Вилена (3-я минута) и
В раунде
«Краснодар» стал второй командой в истории современного российского футбола, сумевшей после поражения в домашнем первом матче в рамках двухраундового еврокубкового противостояния одержать гостевую победу и выиграть по сумме двух матчей. Первым подобного достижения добился ЦСКА, переигравший французский «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч за счет правила гостевого гола (0:1, 2:3). Встреча «Краснодара» и «Порту» стала 50-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 20 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью. «Порту» провел 16-й матч против российских команд в еврокубках, одержал девять побед, потерпел третье поражение и четыре встречи свел к ничьей.
Для «Краснодара» этот матч стал вторым в Лиге чемпионов. В еврокубках команда дебютировала в сезоне-2014/15, в квалификации Лиги Европы обыграв эстонский «Калев», венгерский «Диошдьёр» и испанский «Реал Сосьедад», а в группе с английским «Эвертоном», немецким «Вольфсбургом» и французским «Лиллем» заняв третье место. Лучшим результатом «Краснодара» в Лиге Европы является выход в 1/8 финала, до этой стадии клуб добирался дважды. В сезоне-2016/17 «Краснодар» в 1/8 финала уступил испанской «Сельте», в сезоне-2018/19 — испанской «Валенсии».
После пяти туров «Краснодар» идет на четвертом месте в Российской
|Сержиу Консейсау
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)
|57′
|Тонни Вилена
|3′
|Луис Диас(Хесус Корона)
|76′
|Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)
|13′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|34′
|32
|Агустин Марчесин
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Пепе
|98
|Сергей Петров
|5
|Иван Маркано
|6
|Кристиан Рамирес
|13
|Алекс Теллес
|4
|Александр Мартынович
|10
|Сея Накадзима
|5
|Урош Спаич
90+5′
|7
|Луис Диас
|10
|Вандерсон Масиэл
|22
|Данилу Перейра
|52
|Тонни Вилена
45′
|11
|Мусса Марега
53′
|77
|Руслан Камболов
39′
|24
|Ренсо Саравия
37′
|7
|Реми Кабелла
80′
|20
|Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
|89
|Дмитрий Стоцкий
82′
|17
|Хесус Корона
86′
|33
|Маркус Берг
73′
|9
|Венсан Абубакар
|17
|Иван Игнатьев
|27
|Сержиу Оливейра
49′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
65′
|16
|Матеус Урибе
61′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|25
|Удары (всего)
|9
|13
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Гуида(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)
|Боковой судья
|Даниеле Биндони(Италия)