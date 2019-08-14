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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
00:01 (мск), источник: ТАСС

Дубль Сулейманова помог «Краснодару» обыграть «Порту» и выйти в раунд плей-офф ЛЧ

ТАСС, 13 августа. Дубль Магомеда-Шапи Сулейманова помог российскому футбольному клубу «Краснодар» на выезде обыграть португальский «Порту» со счетом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выйти в раунд плей-офф. Матч прошел на стадионе «Драгау».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Краснодара» отличились Тонни Вилена (3-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (13, 34), у «Порту» мяч забил вышедший на замену на 38-й минуте бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш (57), еще один мяч на счету Луиса Диаса (76). Для Зе Луиша этот гол стал шестым в ворота краснодарского клуба. Сулейманов, забивший шесть мячей за «Краснодар» в еврокубках, сравнялся по этому показателю с Виктором Классоном и Маурисио Перейрой, при этом россиянину потребовалось для этого всего 12 матчей (Классону — 17 встреч, Перейре — 39 игр). Единственным изменением в стартовом составе «Краснодара» по сравнению с первым матчем против «Порту» стал выход Сулейманова вместо Юнеса Намли.

В раунде плей-офф «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом», который переиграл турецкий «Истанбул» по сумме двух матчей (1:0, 2:0). Первый матч состоится 21 августа в Греции, ответный — 27 августа в России. «Порту» попал в групповой этап Лиги Европы. Телеканал «Матч ТВ», планировавший показать встречу, в последний момент заявил о том, что по «независящим от канала причинам» трансляция в прямом эфире не состоится.

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«Краснодар» стал второй командой в истории современного российского футбола, сумевшей после поражения в домашнем первом матче в рамках двухраундового еврокубкового противостояния одержать гостевую победу и выиграть по сумме двух матчей. Первым подобного достижения добился ЦСКА, переигравший французский «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч за счет правила гостевого гола (0:1, 2:3). Встреча «Краснодара» и «Порту» стала 50-й между российскими и португальскими клубами в еврокубках, на счету российских команд 22 победы, 20 раз выигрывали португальцы, еще восемь матчей завершились вничью. «Порту» провел 16-й матч против российских команд в еврокубках, одержал девять побед, потерпел третье поражение и четыре встречи свел к ничьей.

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Для «Краснодара» этот матч стал вторым в Лиге чемпионов. В еврокубках команда дебютировала в сезоне-2014/15, в квалификации Лиги Европы обыграв эстонский «Калев», венгерский «Диошдьёр» и испанский «Реал Сосьедад», а в группе с английским «Эвертоном», немецким «Вольфсбургом» и французским «Лиллем» заняв третье место. Лучшим результатом «Краснодара» в Лиге Европы является выход в 1/8 финала, до этой стадии клуб добирался дважды. В сезоне-2016/17 «Краснодар» в 1/8 финала уступил испанской «Сельте», в сезоне-2018/19 — испанской «Валенсии».

После пяти туров «Краснодар» идет на четвертом месте в Российской премьер-лиге, имея в активе десять очков, лидирует петербургский «Зенит» с 13 очками. В шестом туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Тамбовом», игра состоится 18 августа.

Порту
2:3
Первый тайм: 0:3
Краснодар
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг13.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)do Dragao
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)57′
Тонни Вилена3′
Луис Диас(Хесус Корона)76′
Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)13′
Магомед-Шапи Сулейманов34′
Составы команд
32Агустин Марчесин
39Матвей Сафонов
3Пепе
98Сергей Петров
5Иван Маркано
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
10Сея Накадзима
5Урош Спаич
90+5′
7Луис Диас
10Вандерсон Масиэл
22Данилу Перейра
52Тонни Вилена
45′
11Мусса Марега
53′
77Руслан Камболов
39′
24Ренсо Саравия
37′
7Реми Кабелла
80′
20Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
89Дмитрий Стоцкий
82′
17Хесус Корона
86′
33Маркус Берг
73′
9Венсан Абубакар
17Иван Игнатьев
27Сержиу Оливейра
49′
93Магомед-Шапи Сулейманов
65′
16Матеус Урибе
61′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
25Удары (всего)9
13Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
15Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гуида(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Боковой судьяДаниеле Биндони(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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