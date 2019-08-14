Мартынович помог «Краснодару» победить «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

После домашнего поражения со счетом 0:1 краснодарцы в первом тайме гостевого поединка трижды поразили ворота португальского клуба. На 3-й минуте счет открыл Тони Вильена, а на 13-й и 34-й минутах отличился Магомед-Шапи Сулейманов. После перерыва футболисты «Порту» сократили разрыв до минимума, но для общего успеха этого не хватило. Победив по сумме двух поединков 3-го квалификационного раунда «Краснодар», дебютирующий в Лиге чемпионов, пробился в плей-офф главного клубного турнира Старого Света.

Этого не смогли сделать футболисты киевского «Динамо», которых тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич. Проиграв в гостях бельгийскому «Брюгге» 0:1, киевляне на своем поле трижды вели в счете — 1:0, 2:1 и 3:2, но не удержали победу, пропустив мяч на 6-й компенсированной минуте второго тайма — 3:3. Динамовцы продолжат еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Там же сыграет и венгерский «Ференцварош» с белорусским форвардом Николаем Сигневичем в составе. После ничьей в Загребе с хорватским «Динамо» 1:1, в Будапеште чемпионы Венгрии неожиданно проиграли с крупным счетом 0:4 и выбыли из ЛЧ.

Соперник борисовского БАТЭ по второму кругу квалификации чемпионской Лиги норвежский «Русенборг» продолжает борьбу за выход в групповой этап. В 3-м раунде чемпион Норвегии оказался сильнее словенского «Марибора», победив с одинаковым счетом 3:1 дома и в гостях.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов пробились также австрийский ЛАСК, голландский «Аякс», кипрский АПОЭЛ, греческий «Олимпиакос», румынский «Клуж» и сербская «Црвена Звезда».