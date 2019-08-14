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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
00:27 (мск), источник: БЕЛТА

Мартынович помог «Краснодару» победить «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Краснодара», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сенсационно обыграли «Порту» 3:2 и вышли в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После домашнего поражения со счетом 0:1 краснодарцы в первом тайме гостевого поединка трижды поразили ворота португальского клуба. На 3-й минуте счет открыл Тони Вильена, а на 13-й и 34-й минутах отличился Магомед-Шапи Сулейманов. После перерыва футболисты «Порту» сократили разрыв до минимума, но для общего успеха этого не хватило. Победив по сумме двух поединков 3-го квалификационного раунда «Краснодар», дебютирующий в Лиге чемпионов, пробился в плей-офф главного клубного турнира Старого Света.

Этого не смогли сделать футболисты киевского «Динамо», которых тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич. Проиграв в гостях бельгийскому «Брюгге» 0:1, киевляне на своем поле трижды вели в счете — 1:0, 2:1 и 3:2, но не удержали победу, пропустив мяч на 6-й компенсированной минуте второго тайма — 3:3. Динамовцы продолжат еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Там же сыграет и венгерский «Ференцварош» с белорусским форвардом Николаем Сигневичем в составе. После ничьей в Загребе с хорватским «Динамо» 1:1, в Будапеште чемпионы Венгрии неожиданно проиграли с крупным счетом 0:4 и выбыли из ЛЧ.

Соперник борисовского БАТЭ по второму кругу квалификации чемпионской Лиги норвежский «Русенборг» продолжает борьбу за выход в групповой этап. В 3-м раунде чемпион Норвегии оказался сильнее словенского «Марибора», победив с одинаковым счетом 3:1 дома и в гостях.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов пробились также австрийский ЛАСК, голландский «Аякс», кипрский АПОЭЛ, греческий «Олимпиакос», румынский «Клуж» и сербская «Црвена Звезда».

Белорусские представители в еврокубках свои ответные встречи 3-го круга квалификации ЛигиЕвропы пооведут 15 августа. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с чемпионом Боснии и Герцеговины «Сараево», солигорский «Шахтер» на минском стадионе «Динамо» встретится с итальянским «Торино». Первые игры на полях соперников белорусские команды провели по-разному: борисовчане добились победы 2:1, а солигорские футболисты потерпели крупное поражение — 0:5.

Порту
2:3
Первый тайм: 0:3
Краснодар
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг13.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)do Dragao
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)57′
Тонни Вилена3′
Луис Диас(Хесус Корона)76′
Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)13′
Магомед-Шапи Сулейманов34′
Составы команд
32Агустин Марчесин
39Матвей Сафонов
3Пепе
98Сергей Петров
5Иван Маркано
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
10Сея Накадзима
5Урош Спаич
90+5′
7Луис Диас
10Вандерсон Масиэл
22Данилу Перейра
52Тонни Вилена
45′
11Мусса Марега
53′
77Руслан Камболов
39′
24Ренсо Саравия
37′
7Реми Кабелла
80′
20Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
89Дмитрий Стоцкий
82′
17Хесус Корона
86′
33Маркус Берг
73′
9Венсан Абубакар
17Иван Игнатьев
27Сержиу Оливейра
49′
93Магомед-Шапи Сулейманов
65′
16Матеус Урибе
61′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
25Удары (всего)9
13Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
15Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гуида(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Боковой судьяДаниеле Биндони(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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