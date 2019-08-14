Мартынович помог «Краснодару» победить «Порту» в квалификации Лиги чемпионов
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Краснодара», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сенсационно обыграли «Порту» 3:2 и вышли в
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Краснодара», капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сенсационно обыграли «Порту» 3:2 и вышли в
После домашнего поражения со счетом 0:1 краснодарцы в первом тайме гостевого поединка трижды поразили ворота португальского клуба. На 3-й минуте счет открыл Тони Вильена, а на 13-й и 34-й минутах отличился
Этого не смогли сделать футболисты киевского «Динамо», которых тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич. Проиграв в гостях бельгийскому «Брюгге» 0:1, киевляне на своем поле трижды вели в счете — 1:0, 2:1 и 3:2, но не удержали победу, пропустив мяч на 6-й компенсированной минуте второго тайма — 3:3. Динамовцы продолжат еврокубковый сезон в Лиге Европы.
Там же сыграет и венгерский «Ференцварош» с белорусским форвардом Николаем Сигневичем в составе. После ничьей в Загребе с хорватским «Динамо» 1:1, в Будапеште чемпионы Венгрии неожиданно проиграли с крупным счетом 0:4 и выбыли из ЛЧ.
Соперник борисовского БАТЭ по второму кругу квалификации чемпионской Лиги норвежский «Русенборг» продолжает борьбу за выход в групповой этап. В 3-м раунде чемпион Норвегии оказался сильнее словенского «Марибора», победив с одинаковым счетом 3:1 дома и в гостях.
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Белорусские представители в еврокубках свои ответные встречи 3-го круга квалификации ЛигиЕвропы пооведут 15 августа. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с чемпионом Боснии и Герцеговины «Сараево», солигорский «Шахтер» на минском стадионе «Динамо» встретится с итальянским «Торино». Первые игры на полях соперников белорусские команды провели по-разному: борисовчане добились победы 2:1, а солигорские футболисты потерпели крупное поражение — 0:5.
|Сержиу Консейсау
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)
|57′
|Тонни Вилена
|3′
|Луис Диас(Хесус Корона)
|76′
|Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)
|13′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|34′
|32
|Агустин Марчесин
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Пепе
|98
|Сергей Петров
|5
|Иван Маркано
|6
|Кристиан Рамирес
|13
|Алекс Теллес
|4
|Александр Мартынович
|10
|Сея Накадзима
|5
|Урош Спаич
90+5′
|7
|Луис Диас
|10
|Вандерсон Масиэл
|22
|Данилу Перейра
|52
|Тонни Вилена
45′
|11
|Мусса Марега
53′
|77
|Руслан Камболов
39′
|24
|Ренсо Саравия
37′
|7
|Реми Кабелла
80′
|20
|Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
|89
|Дмитрий Стоцкий
82′
|17
|Хесус Корона
86′
|33
|Маркус Берг
73′
|9
|Венсан Абубакар
|17
|Иван Игнатьев
|27
|Сержиу Оливейра
49′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
65′
|16
|Матеус Урибе
61′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|25
|Удары (всего)
|9
|13
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Гуида(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)
|Боковой судья
|Даниеле Биндони(Италия)