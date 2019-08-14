«Ливерпуль» в погоне за рекордом

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За семью зайцами

Незадолго до старта английского сезона на сайте ВВС вышел материал, посвященный тому, что «Ливерпуль» имеет шанс установить беспрецедентное достижение, выиграв сразу семь трофеев — чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов (или Лигу Европы, если займет третье место в группе), Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Уже само перечисление титулов звучит впечатляюще.

Футбол Суперкубок 2019 14.08.2019, 22:00 Ливерпуль - Челси -

Собрать полную коллекцию не получится — 10 дней назад красные в серии пенальти уступили «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии. Поражение получилось довольно обидным, поскольку во втором тайме команда Юргена Клоппа доминировала, а на последних минутах «Сити» спас защитник Уокер, в каком-то невероятном прыжке вынесший мяч из пустых ворот. Но шесть титулов — тоже неплохо, и это тоже будет рекорд. За теми же семью трофеями в сезоне-2008/09 гнался также «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, но остановился на четырех: чемпионстве, Кубке лиги, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. «Сити» Пепа Гвардьолы в прошлом сезоне впервые в английской истории выиграл все четыре национальных турнира.

Сам «Ливерпуль» в 2001 году выиграл пять титулов (Кубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Европы и Суперкубок Англии), но они были разнесены по разным сезонам. «Барселона» в 2010 и вовсе взяла шесть трофеев, но они тоже относились к разным сезонам.

Хотя, судя по настроениям болельщиков красных, все эти непонятные чашки и тарелки они бы променяли на победу в чемпионате Англии, которую не видели аж с 1990 года. Весной — 30-летний юбилей, и все мечтают, чтобы на нем все и закончилось.

Впрочем, Клопп демонстрирует подобающий предматчевому настроению энтузиазм.

Суперкубок — это не тот турнир, который я любил смотреть в прошлом. Но это окончательное доказательство: если вы не участвуете в этом матче, это значит, что вы не выиграли финал весной. В этом году ситуация совершенно другая, поэтому мы с нетерпением ждем этого. Это большое событие. Юрген Клопп

В Стамбуле «Ливерпулю» придется обходиться без основного вратаря Алиссона, который получил травму в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем». У 26-летнего бразильца повреждение икроножной мышцы и он пропустит несколько недель — более точные сроки восстановления пока неизвестны. К счастью для болельщиков красных, сейчас дублер Алиссона — не вызывавшие нервический тик в прошлом Кариус и Миньоле, а испанец Адриан, перешедший летом из «Вест Хэма» и имеющий репутацию вполне добротного голкипера.

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За первым трофеем

У «Челси» — своя мотивация. Начало сезона, который и так обещает быть непростым, получилось катастрофическим. Синие уступили на в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. Все аналитики, мнения которых довелось прочитать, утверждают, что результат совершенно не по игре. Молодежи в лице Эбрахама и Маунта просто не хватило опыта и хладнокровия, чтобы реализовать свои шансы. Но кому от этого легче?

И вот второй кряду матч против английского топ-клуба. Еще одно громкое поражение — и давление на Фрэнка Лэмпарда возрастет многократно. Не спасет даже статус клубной легенды.

Зато матч с «Ливерпулем» — главный шанс на трофей в этом сезоне. Один матч, нейтральное поле — случиться может всякое. Не настолько же класс «Челси» ниже, чем у соперника. Все же надежды на успех в чемпионате или одном из внутренних Кубок довольно призрачные. Поспособствовать победе может возвращение Виллиана, который оправился после травмы и готов сыграть.

И, безусловно, заголовки «Лэмпард взял первый титул с «Челси» во всех СМИ будут смотреться красиво.

Под присмотром женщины

Главное, что будет обсуждаться помимо игры — тот факт, что судить ее будет женщина. Главным арбитром назначена 35-летняя француженка Стефани Фраппар, и это первый подобный случай в истории УЕФА. Помогать ей, кстати, тоже будут женщины — соотечественница Мануэла Николози и Мишел О’Нилл из Ирландии.

Стефани Фраппар | Источник: AFP

«Я очень счастлива, но и очень удивлена. Не ожидала этого назначения. Это огромная честь как для меня, так и для всех женщин-арбитров. Надеюсь, это станет хорошим примером и привлечет в судейство больше девушек», — сказала Фраппар.