«Ливерпуль» в погоне за рекордом
Сегодня два английских
Сегодня два английских
Незадолго до старта английского сезона на сайте ВВС вышел материал, посвященный тому, что «Ливерпуль» имеет шанс установить беспрецедентное достижение, выиграв сразу семь трофеев — чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов (или Лигу Европы, если займет третье место в группе), Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Уже само перечисление титулов звучит впечатляюще.
Собрать полную коллекцию не получится — 10 дней назад красные в серии пенальти уступили «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии. Поражение получилось довольно обидным, поскольку во втором тайме команда Юргена Клоппа доминировала, а на последних минутах «Сити» спас защитник Уокер, в
Сам «Ливерпуль» в 2001 году выиграл пять титулов (Кубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Европы и Суперкубок Англии), но они были разнесены по разным сезонам. «Барселона» в 2010 и вовсе взяла шесть трофеев, но они тоже относились к разным сезонам.
Хотя, судя по настроениям болельщиков красных, все эти непонятные чашки и тарелки они бы променяли на победу в чемпионате Англии, которую не видели аж с 1990 года. Весной — 30-летний юбилей, и все мечтают, чтобы на нем все и закончилось.
Впрочем, Клопп демонстрирует подобающий предматчевому настроению энтузиазм.
Суперкубок — это не тот турнир, который я любил смотреть в прошлом. Но это окончательное доказательство: если вы не участвуете в этом матче, это значит, что вы не выиграли финал весной. В этом году ситуация совершенно другая, поэтому мы с нетерпением ждем этого. Это большое событие.
В Стамбуле «Ливерпулю» придется обходиться без основного вратаря Алиссона, который получил травму в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем». У 26-летнего бразильца повреждение икроножной мышцы и он пропустит несколько недель — более точные сроки восстановления пока неизвестны. К счастью для болельщиков красных, сейчас дублер Алиссона — не вызывавшие нервический тик в прошлом Кариус и Миньоле, а испанец Адриан, перешедший летом из «Вест Хэма» и имеющий репутацию вполне добротного голкипера.
У «Челси» — своя мотивация. Начало сезона, который и так обещает быть непростым, получилось катастрофическим. Синие уступили на в гостях «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. Все аналитики, мнения которых довелось прочитать, утверждают, что результат совершенно не по игре. Молодежи в лице Эбрахама и Маунта просто не хватило опыта и хладнокровия, чтобы реализовать свои шансы. Но кому от этого легче?
И вот второй кряду матч против английского
Зато матч с «Ливерпулем» — главный шанс на трофей в этом сезоне. Один матч, нейтральное поле — случиться может всякое. Не настолько же класс «Челси» ниже, чем у соперника. Все же надежды на успех в чемпионате или одном из внутренних Кубок довольно призрачные. Поспособствовать победе может возвращение Виллиана, который оправился после травмы и готов сыграть.
И, безусловно, заголовки «Лэмпард взял первый титул с «Челси» во всех СМИ будут смотреться красиво.
Главное, что будет обсуждаться помимо игры — тот факт, что судить ее будет женщина. Главным арбитром назначена 35-летняя француженка Стефани Фраппар, и это первый подобный случай в истории УЕФА. Помогать ей, кстати, тоже будут женщины — соотечественница Мануэла Николози и Мишел О’Нилл из Ирландии.
«Я очень счастлива, но и очень удивлена. Не ожидала этого назначения. Это огромная честь как для меня, так и для всех
В прошлом сезоне она стала первой женщиной, кто работала на матче мужского чемпионата Франции, отсудив встречу между «Страсбуром» и «Амьеном». Фраппар включена в число рефери лиги 1 и на этот сезон. Кроме того, в июле она судила финал женского чемпионата мира между США и Голландией.