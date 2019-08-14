«Краснодар» грохнул «Порту» — 3:2! Что случилось с трансляцией на «Матч ТВ»?

Источник: РИА "Новости"

«Матч ТВ» отменил трансляцию прямо перед стартовым свистком. Вместо панорамы «Драгау» на экраны вывели объявление: «По независящим от канала причинам трансляция матча “Порту” — “Краснодар” не состоится. Смотрите прямо сейчас “Аякс” — ПАОК».

Версия о переносе игры на платный «Матч Премьер», растиражированная телеграм-каналами, не подтвердилась. Там запустили в повторе первый матч. Многие купились.

Оказалось, «Матч ТВ» не договорился по правам. «ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу “Порту”. Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры “Порту” решил изменить условия сделки и отказался предоставлять доступ к сигналу», — официальное заявление «Матч Премьер».

Ранее эту версию выдвинул бывший генеральный директор «Локо» и «Лиги ТВ» Илья Геркус, добавив: «Как правило, торги идут до последнего дня. В такой ситуации договориться не так просто».

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев пояснил, что решение [об отмене раздачи сигнала] принял лично президент «Порту». Ни один португальский канал также не показывал игру. Трансляция была только в приложении клуба.

По данным «СЭ», от португальских вещателей «Порту» просил 200 тысяч евро.

По информации журналиста Василия Конова, «Порту» завысил цену на трансляцию в 10 раз выше рыночной стоимости.

Бесплатная трансляция на FC Porto TV действительно работала, но пока все устанавливали приложение, Тони де Вильена уничтожил их преимущесто в один мяч. 0:1 на «Драгау» открывало дополнительное время — чтобы его не было, «Краснодар» попер вперед. Второй мяч забил Шапи, он же до перерыва оформил дубль.

Прикончить «Порту» должен был Берг, но не забил практически в упор (спас Маркесин) и обеспечил супернапряженную концовку. Через пару минут после промаха Берга Зе Луиш подарил надежду «драконам» (1:3), а за 13 минут до финального свистка Луис Диас забил второй. 2:3 — от суперкамбэка с 0:3, который бы означал проход дальше, «Порту» отделял всего один мяч. Всю концовку они давили «Краснодар», который отошел назад и из последних сил отбивался, но сравнять так и не смогли.

Команда Мусаева героически отбилась, прошла дальше (в раунде плей-офф — «Олимпиакос») и поздравила Сергея Галицкого с днем рождения.

Это было очень круто!

А «Порту» не пустил журналистов «Матч ТВ» на пресс-конференцию. Об этом сообщил в эфире журналист Денис Левко.