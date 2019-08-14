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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
00:45 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» грохнул «Порту» — 3:2! Что случилось с трансляцией на «Матч ТВ»?

Первая победа в ЛЧ — на день рождения Галицкого.

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Источник: РИА "Новости"

«Матч ТВ» отменил трансляцию прямо перед стартовым свистком. Вместо панорамы «Драгау» на экраны вывели объявление: «По независящим от канала причинам трансляция матча “Порту” — “Краснодар” не состоится. Смотрите прямо сейчас “Аякс” — ПАОК».

Версия о переносе игры на платный «Матч Премьер», растиражированная телеграм-каналами, не подтвердилась. Там запустили в повторе первый матч. Многие купились.

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Оказалось, «Матч ТВ» не договорился по правам. «ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу “Порту”. Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры “Порту” решил изменить условия сделки и отказался предоставлять доступ к сигналу», — официальное заявление «Матч Премьер».

Ранее эту версию выдвинул бывший генеральный директор «Локо» и «Лиги ТВ» Илья Геркус, добавив: «Как правило, торги идут до последнего дня. В такой ситуации договориться не так просто».

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  • Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев пояснил, что решение [об отмене раздачи сигнала] принял лично президент «Порту». Ни один португальский канал также не показывал игру. Трансляция была только в приложении клуба.
  • По данным «СЭ», от португальских вещателей «Порту» просил 200 тысяч евро.
  • По информации журналиста Василия Конова, «Порту» завысил цену на трансляцию в 10 раз выше рыночной стоимости.

Бесплатная трансляция на FC Porto TV действительно работала, но пока все устанавливали приложение, Тони де Вильена уничтожил их преимущесто в один мяч. 0:1 на «Драгау» открывало дополнительное время — чтобы его не было, «Краснодар» попер вперед. Второй мяч забил Шапи, он же до перерыва оформил дубль.

Прикончить «Порту» должен был Берг, но не забил практически в упор (спас Маркесин) и обеспечил супернапряженную концовку. Через пару минут после промаха Берга Зе Луиш подарил надежду «драконам» (1:3), а за 13 минут до финального свистка Луис Диас забил второй. 2:3 — от суперкамбэка с 0:3, который бы означал проход дальше, «Порту» отделял всего один мяч. Всю концовку они давили «Краснодар», который отошел назад и из последних сил отбивался, но сравнять так и не смогли.

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Команда Мусаева героически отбилась, прошла дальше (в раунде плей-офф — «Олимпиакос») и поздравила Сергея Галицкого с днем рождения.

Это было очень круто!

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А «Порту» не пустил журналистов «Матч ТВ» на пресс-конференцию. Об этом сообщил в эфире журналист Денис Левко.

— Когда мы брали интервью у Сулейманова, нам всячески махали руками и требовали уйти с бровки. За нами шел заплаканный футбольный клуб «Порту». Сразу после интервью к нам подошёл мужчина — видимо, из футбольного клуба «Порту». Он не представился и попросил покинуть стадион по непонятным причинам. Наши попытки пройти в микст-зону и на пресс-конференцию не увенчались успехом. Охранник попросил нас дождаться главного человека из пресс-службы «Порту», который, видимо, с нами будет разбираться. Настоящая криминальная история. Нам даже пришлось перейти улицу, чтобы сделать включение. Возможно, нас ждет разговор с полицией.

Порту
2:3
Первый тайм: 0:3
Краснодар
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг13.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)do Dragao
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)57′
Тонни Вилена3′
Луис Диас(Хесус Корона)76′
Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)13′
Магомед-Шапи Сулейманов34′
Составы команд
32Агустин Марчесин
39Матвей Сафонов
3Пепе
98Сергей Петров
5Иван Маркано
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
10Сея Накадзима
5Урош Спаич
90+5′
7Луис Диас
10Вандерсон Масиэл
22Данилу Перейра
52Тонни Вилена
45′
11Мусса Марега
53′
77Руслан Камболов
39′
24Ренсо Саравия
37′
7Реми Кабелла
80′
20Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
89Дмитрий Стоцкий
82′
17Хесус Корона
86′
33Маркус Берг
73′
9Венсан Абубакар
17Иван Игнатьев
27Сержиу Оливейра
49′
93Магомед-Шапи Сулейманов
65′
16Матеус Урибе
61′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
25Удары (всего)9
13Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
15Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гуида(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Боковой судьяДаниеле Биндони(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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