«Краснодар» грохнул «Порту» — 3:2! Что случилось с трансляцией на «Матч ТВ»?
Первая победа в ЛЧ — на день рождения Галицкого.
Первая победа в ЛЧ — на день рождения Галицкого.
«Матч ТВ» отменил трансляцию прямо перед стартовым свистком. Вместо панорамы «Драгау» на экраны вывели объявление: «По независящим от канала причинам трансляция матча “Порту” — “Краснодар” не состоится. Смотрите прямо сейчас “Аякс” — ПАОК».
Версия о переносе игры на платный «Матч Премьер», растиражированная
Оказалось, «Матч ТВ» не договорился по правам. «ТВ-права на данный матч принадлежат непосредственно клубу “Порту”. Несмотря на согласование условий и наличие подписанного договора, за 1,5 часа до игры “Порту” решил изменить условия сделки и отказался предоставлять доступ к сигналу», — официальное заявление «Матч Премьер».
Ранее эту версию выдвинул бывший генеральный директор «Локо» и «Лиги ТВ» Илья Геркус, добавив: «Как правило, торги идут до последнего дня. В такой ситуации договориться не так просто».
Бесплатная трансляция на FC Porto TV действительно работала, но пока все устанавливали приложение, Тони де Вильена уничтожил их преимущесто в один мяч. 0:1 на «Драгау» открывало дополнительное время — чтобы его не было, «Краснодар» попер вперед. Второй мяч забил Шапи, он же до перерыва оформил дубль.
Прикончить «Порту» должен был Берг, но не забил практически в упор (спас Маркесин) и обеспечил супернапряженную концовку. Через пару минут после промаха Берга Зе Луиш подарил надежду «драконам» (1:3), а за 13 минут до финального свистка Луис Диас забил второй. 2:3 — от суперкамбэка с 0:3, который бы означал проход дальше, «Порту» отделял всего один мяч. Всю концовку они давили «Краснодар», который отошел назад и из последних сил отбивался, но сравнять так и не смогли.
Команда Мусаева героически отбилась, прошла дальше (в раунде
Это было очень круто!
А «Порту» не пустил журналистов «Матч ТВ» на
— Когда мы брали интервью у Сулейманова, нам всячески махали руками и требовали уйти с бровки. За нами шел заплаканный футбольный клуб «Порту». Сразу после интервью к нам подошёл мужчина — видимо, из футбольного клуба «Порту». Он не представился и попросил покинуть стадион по непонятным причинам. Наши попытки пройти в
|Сержиу Консейсау
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)
|57′
|Тонни Вилена
|3′
|Луис Диас(Хесус Корона)
|76′
|Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)
|13′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|34′
|32
|Агустин Марчесин
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Пепе
|98
|Сергей Петров
|5
|Иван Маркано
|6
|Кристиан Рамирес
|13
|Алекс Теллес
|4
|Александр Мартынович
|10
|Сея Накадзима
|5
|Урош Спаич
90+5′
|7
|Луис Диас
|10
|Вандерсон Масиэл
|22
|Данилу Перейра
|52
|Тонни Вилена
45′
|11
|Мусса Марега
53′
|77
|Руслан Камболов
39′
|24
|Ренсо Саравия
37′
|7
|Реми Кабелла
80′
|20
|Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
|89
|Дмитрий Стоцкий
82′
|17
|Хесус Корона
86′
|33
|Маркус Берг
73′
|9
|Венсан Абубакар
|17
|Иван Игнатьев
|27
|Сержиу Оливейра
49′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
65′
|16
|Матеус Урибе
61′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|25
|Удары (всего)
|9
|13
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Гуида(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)
|Боковой судья
|Даниеле Биндони(Италия)