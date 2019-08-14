Обидчик «Астаны» и другие. Определились все пары последнего отборочного раунда за выход в группу Лиги чемпионов

Так, обидчик чемпиона Казахстана — «Астаны» — румынский ЧФР победил шотландский «Селтик» в гостях и пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Ответная игра состоялась в Глазго и завершилась со счетом 4:3. По ходу встречи хозяева вели 2:1 и 3:2, но в итоге проиграли, причем пропустив гол в свои ворота на 97-й минуте.
Теперь ЧФР, который в первом раунде ЛЧ с общим счетом 3:2 победил «Астану», сыграет с чешской «Славией».
В других парах раунда плей-офф квалификации сыграют: «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия), ЛАСК (Австрия) — «Брюгге» (Бельгия), АПОЭЛ (Кипр) — «Аякс» (Голландия), «Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) и «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия).
Матчи состоятся 20−21 и 27—28 августа, а победители двухраундового противостояния выйдут в основной турнир — в групповой этап.