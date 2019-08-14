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12:52 (мск), источник: Газета.Ру

«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде «быкам» предстоит встреча с менее статусным и грозным соперником — греческим «Олимпиакосом». Однако многие считают, что после победы над «Порту» краснодарскому клубу бояться вообще нечего.

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«Краснодар» совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить «Порту» после домашнего поражения. Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла на стадионе «Драгау», обернулась медиа-скандалом и принесла «быкам» исторический успех.

Уже к 34-й минуте матча «Краснодар» сенсационно громил грозных португальцев. Дубль на свой счет записал молодой форвард «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, еще недавно говоривший, что ему не нравится быть игроком запаса, а еще один мяч забил новичок команды Тонни де Вильена.

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Напомним, что неделей ранее «Порту» победил «Краснодар» в гостях со счетом 1:0. Это означало, что дома португальцам надо было не проиграть в разнице с двумя мячами, однако даже после мощного начала «быков» шансы у хозяев оставались. Во втором тайме нападающий «Порту» Зе Луиш сократил отставание в счете, а под конец игры Луис Диас свел преимущество «Краснодара» к минимальному.

Концовку матча «быки» оборонялись, потому что ничья означала бы вылет из самого престижного турнира Европы. Как итог — минимальная победа и выход в следующий раунд.

Герой встречи Сулейманов после ответной встречи с «Порту» рассказал, что в команде верили в проход в следующий раунд, несмотря на скепсис со стороны экспертов и болельщиков.

«Хочу передать огромный привет тем людям, которые писали, что “Порту” для нас приговор. Какой смысл выходить играть, если в себя не веришь? Думаю, теперь люди будут знать, что не важно, с кем мы играем, главное — вера в себя и старание», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Для 19-летнего форварда это третий гол в сезоне.

Многим Сулейманов запомнился благодаря яркой игре после выходов на замену, из-за чего время, которое было отведено нападающему на поле, назвали «Шапи-тайм». Самому футболисту это, как он признавался, не слишком нравится. Теперь же, надо полагать, количество игрового времени у Сулейманова увеличится.

Позицию Шапи поддержал другой нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. Он подчеркнул, что в команде не переставали верить в победу.

«Я ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах. Эта победа над “Порту” стала исторической для “Краснодара”. Поздравляю всех с победой! Я видел много людей из своей же страны, которые не верят в команду! Я теперь посвящаю эту победу им, потому что надо верить и болеть за свою команду и своих ребят», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

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Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков подчеркнул, что победа «Краснодара» над «Порту» важна не только для клуба, но и для всего отечественного футбола. По его мнению, «быки» совершили практически подвиг, решив играть с португальцами открыто.

«В открытый футбол с такой командой, да еще и у неё дома, подобно смерти. Но сыграв от обороны с быстрым выходом в атаку “Краснодар” воспользовался лучшими качествами своих атакующих футболистов, и выбранная на матч стратегия сработала», — цитирует Кирьякова Rusfootball.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодару» предстоит встреча с греческим клубом «Олимпиакос», который в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов оказался сильнее «Истанбула Башакшехир».

«“Олимпиакос”? После “Порту” бояться уже нечего. “Краснодар” в паре с греками фаворит, тем более первый матч на выезде. Со всех точек зрения эта победа придаст “быкам” уверенности, и я думаю, что мы уже вправе требовать от “Краснодара” выхода в групповой этап», — добавил Кирьяков.

«Краснодар» благодаря этой победе не только принес важные евроочки в копилку России, но и преподнес подарок ко дню рождения президента клуба Сергея Галицкого. Этим летом «быки» потратили на усиление более €26 млн, и пока новички краснодарцев оправдывают свой ценник, в чем, безусловно, огромная заслуга и Галицкого в том числе, с которым у многих ассоциируется «Краснодар».

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после матча заявил, что место его команды не в Лиге Европы.

«Никто не любит проигрывать, и место “Порту” — в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование фанатов — мы испытываем те же чувства», — приводит слова Консейсау A Bola.

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Что интересно, перед игрой произошел скандал по поводу трансляции поединка, которую в конечном итоге не показали на российском телевидении. Согласно заявлению телевизионщиков, в последний момент «Порту» поменял условия договора, отказавшись предоставлять трансляцию.

Этот матч не только не принес «Порту» денег за продажу трансляции, но и, как утверждает A Bola, лишил клуб €44 млн. Дело в том, что «драконы» претендовали на бонус за успешные выступления в еврокубках и участие в групповой стадии Лиги чемпионов, а также за суммарные успехи клуба в турнире за последние десять лет. Теперь же они лишились возможности на его получение.

Более того, в Португалии подсчитали, что неудача «Порту» может благоприятно сказаться на финансовом состоянии другого топ-клубастраны — «Бенфики». Когда в Лиге чемпионов от страны участвуют несколько клубов, то средства, вырученные за телевизионные трансляции, делятся в соотношении 55%/45% в пользу чемпиона Португалии. Таким образом, из-за непопадания «Порту» в основную стадию турнира доля «Бенфики» увеличится до 100% прибыли.

Игорь Игнатов

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
Порту
2:3
Первый тайм: 0:3
Краснодар
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг13.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)do Dragao, 45000 зрителей
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)57′
Тонни Вилена3′
Луис Диас(Хесус Корона)76′
Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)13′
Магомед-Шапи Сулейманов34′
Составы команд
32Агустин Марчесин
39Матвей Сафонов
3Пепе
98Сергей Петров
5Иван Маркано
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
10Сея Накадзима
5Урош Спаич
90+5′
7Луис Диас
10Вандерсон Масиэл
22Данилу Перейра
52Тонни Вилена
45′
11Мусса Марега
53′
77Руслан Камболов
39′
24Ренсо Саравия
37′
7Реми Кабелла
80′
20Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
89Дмитрий Стоцкий
82′
17Хесус Корона
86′
33Маркус Берг
73′
9Венсан Абубакар
17Иван Игнатьев
27Сержиу Оливейра
49′
93Магомед-Шапи Сулейманов
65′
16Матеус Урибе
61′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
25Удары (всего)9
13Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
15Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Боковой судьяДаниеле Биндони(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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