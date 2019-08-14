«Бояться нечего»: что ждет «Краснодар» после «Порту»
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче
«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче
«Краснодар» совершил один из самых зрелищных подвигов российских клубов в еврокубках за последние годы, сумев победить «Порту» после домашнего поражения. Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов прошла на стадионе «Драгау», обернулась
Уже к 34-й минуте матча «Краснодар» сенсационно громил грозных португальцев. Дубль на свой счет записал молодой форвард «быков»
Напомним, что неделей ранее «Порту» победил «Краснодар» в гостях со счетом 1:0. Это означало, что дома португальцам надо было не проиграть в разнице с двумя мячами, однако даже после мощного начала «быков» шансы у хозяев оставались. Во втором тайме нападающий «Порту» Зе Луиш сократил отставание в счете, а под конец игры Луис Диас свел преимущество «Краснодара» к минимальному.
Концовку матча «быки» оборонялись, потому что ничья означала бы вылет из самого престижного турнира Европы. Как итог — минимальная победа и выход в следующий раунд.
Герой встречи Сулейманов после ответной встречи с «Порту» рассказал, что в команде верили в проход в следующий раунд, несмотря на скепсис со стороны экспертов и болельщиков.
«Хочу передать огромный привет тем людям, которые писали, что “Порту” для нас приговор. Какой смысл выходить играть, если в себя не веришь? Думаю, теперь люди будут знать, что не важно, с кем мы играем, главное — вера в себя и старание», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».
Для 19-летнего форварда это третий гол в сезоне.
Позицию Шапи поддержал другой нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев. Он подчеркнул, что в команде не переставали верить в победу.
«Я ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах. Эта победа над “Порту” стала исторической для “Краснодара”. Поздравляю всех с победой! Я видел много людей из своей же страны, которые не верят в команду! Я теперь посвящаю эту победу им, потому что надо верить и болеть за свою команду и своих ребят», — приводит слова Игнатьева ТАСС.
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков подчеркнул, что победа «Краснодара» над «Порту» важна не только для клуба, но и для всего отечественного футбола. По его мнению, «быки» совершили практически подвиг, решив играть с португальцами открыто.
«В открытый футбол с такой командой, да еще и у неё дома, подобно смерти. Но сыграв от обороны с быстрым выходом в атаку “Краснодар” воспользовался лучшими качествами своих атакующих футболистов, и выбранная на матч стратегия сработала», — цитирует Кирьякова Rusfootball.
В раунде
«“Олимпиакос”? После “Порту” бояться уже нечего. “Краснодар” в паре с греками фаворит, тем более первый матч на выезде. Со всех точек зрения эта победа придаст “быкам” уверенности, и я думаю, что мы уже вправе требовать от “Краснодара” выхода в групповой этап», — добавил Кирьяков.
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после матча заявил, что место его команды не в Лиге Европы.
«Никто не любит проигрывать, и место “Порту” — в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование фанатов — мы испытываем те же чувства», — приводит слова Консейсау A Bola.
Что интересно, перед игрой произошел скандал по поводу трансляции поединка, которую в конечном итоге не показали на российском телевидении. Согласно заявлению телевизионщиков, в последний момент «Порту» поменял условия договора, отказавшись предоставлять трансляцию.
Этот матч не только не принес «Порту» денег за продажу трансляции, но и, как утверждает A Bola, лишил клуб €44 млн. Дело в том, что «драконы» претендовали на бонус за успешные выступления в еврокубках и участие в групповой стадии Лиги чемпионов, а также за суммарные успехи клуба в турнире за последние десять лет. Теперь же они лишились возможности на его получение.
Более того, в Португалии подсчитали, что неудача «Порту» может благоприятно сказаться на финансовом состоянии другого
Игорь Игнатов
|Сержиу Консейсау
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)
|57′
|Тонни Вилена
|3′
|Луис Диас(Хесус Корона)
|76′
|Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)
|13′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|34′
|32
|Агустин Марчесин
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Пепе
|98
|Сергей Петров
|5
|Иван Маркано
|6
|Кристиан Рамирес
|13
|Алекс Теллес
|4
|Александр Мартынович
|10
|Сея Накадзима
|5
|Урош Спаич
90+5′
|7
|Луис Диас
|10
|Вандерсон Масиэл
|22
|Данилу Перейра
|52
|Тонни Вилена
45′
|11
|Мусса Марега
53′
|77
|Руслан Камболов
39′
|24
|Ренсо Саравия
37′
|7
|Реми Кабелла
80′
|20
|Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
|89
|Дмитрий Стоцкий
82′
|17
|Хесус Корона
86′
|33
|Маркус Берг
73′
|9
|Венсан Абубакар
|17
|Иван Игнатьев
|27
|Сержиу Оливейра
49′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
65′
|16
|Матеус Урибе
61′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|25
|Удары (всего)
|9
|13
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)
|Боковой судья
|Даниеле Биндони(Италия)