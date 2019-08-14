Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро

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По подсчетам журналистов, именно в эту сумму клубу обойдется невыход в следующий этап турнира. Она складывается из бонусов за успешное выступление в еврокубках и выступления на групповой стадии.

Помимо этого, «Порту» не сможет претендовать на дополнительные деньги от УЕФА за успехи в еврокубках за последние 10 лет.

13 августа «Порту» на своем поле проиграл «Краснодару» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:3. Это позволило российскому клубу выйти в раунд плей-офф. Португальцы же поборются за участие в групповом этапе Лиги Европы.