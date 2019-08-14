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13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро

Португальский «Порту» недосчитается 44 миллионов евро из-за вылета из Лиги чемпионов после поражения от российского «Краснодара». Об этом сообщает A Bola.

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По подсчетам журналистов, именно в эту сумму клубу обойдется невыход в следующий этап турнира. Она складывается из бонусов за успешное выступление в еврокубках и выступления на групповой стадии.

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Помимо этого, «Порту» не сможет претендовать на дополнительные деньги от УЕФА за успехи в еврокубках за последние 10 лет.

13 августа «Порту» на своем поле проиграл «Краснодару» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:3. Это позволило российскому клубу выйти в раунд плей-офф. Португальцы же поборются за участие в групповом этапе Лиги Европы.

При этом трансляция матча была доступна только пользователям официального приложения «Порту». Согласно заявлению российского телеканала «Матч ТВ», португальская сторона за полтора часа до начала встречи изменила условия предоставления сигнала. Журналист Василий Конов указывал, что «Порту» запросил за права на показ цену, в 10 раз превышающую рыночную.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
Порту
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Первый тайм: 0:3
Краснодар
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг13.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)do Dragao, 45000 зрителей
Главные тренеры
Сержиу КонсейсауМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)57′
Тонни Вилена3′
Луис Диас(Хесус Корона)76′
Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)13′
Магомед-Шапи Сулейманов34′
Составы команд
32Агустин Марчесин
39Матвей Сафонов
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98Сергей Петров
5Иван Маркано
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
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86′
33Маркус Берг
73′
9Венсан Абубакар
17Иван Игнатьев
27Сержиу Оливейра
49′
93Магомед-Шапи Сулейманов
65′
16Матеус Урибе
61′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
25Удары (всего)9
13Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
15Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Боковой судьяДаниеле Биндони(Италия)
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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