Поражение от «Краснодара» лишило «Порту» десятков миллионов евро
Португальский «Порту» недосчитается 44 миллионов евро
Португальский «Порту» недосчитается 44 миллионов евро
По подсчетам журналистов, именно в эту сумму клубу обойдется невыход в следующий этап турнира. Она складывается из бонусов за успешное выступление в еврокубках и выступления на групповой стадии.
Помимо этого, «Порту» не сможет претендовать на дополнительные деньги от УЕФА за успехи в еврокубках за последние 10 лет.
13 августа «Порту» на своем поле проиграл «Краснодару» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:3. Это позволило российскому клубу выйти в раунд
При этом трансляция матча была доступна только пользователям официального приложения «Порту». Согласно заявлению российского телеканала «Матч ТВ», португальская сторона за полтора часа до начала встречи изменила условия предоставления сигнала. Журналист Василий Конов указывал, что «Порту» запросил за права на показ цену, в 10 раз превышающую рыночную.
|Сержиу Консейсау
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)
|57′
|Тонни Вилена
|3′
|Луис Диас(Хесус Корона)
|76′
|Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)
|13′
|Магомед-Шапи Сулейманов
|34′
|32
|Агустин Марчесин
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Пепе
|98
|Сергей Петров
|5
|Иван Маркано
|6
|Кристиан Рамирес
|13
|Алекс Теллес
|4
|Александр Мартынович
|10
|Сея Накадзима
|5
|Урош Спаич
90+5′
|7
|Луис Диас
|10
|Вандерсон Масиэл
|22
|Данилу Перейра
|52
|Тонни Вилена
45′
|11
|Мусса Марега
53′
|77
|Руслан Камболов
39′
|24
|Ренсо Саравия
37′
|7
|Реми Кабелла
80′
|20
|Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
|89
|Дмитрий Стоцкий
82′
|17
|Хесус Корона
86′
|33
|Маркус Берг
73′
|9
|Венсан Абубакар
|17
|Иван Игнатьев
|27
|Сержиу Оливейра
49′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
65′
|16
|Матеус Урибе
61′
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|25
|Удары (всего)
|9
|13
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)
|Боковой судья
|Чиро Карбоне(Италия)
|Боковой судья
|Даниеле Биндони(Италия)