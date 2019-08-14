«Мы не изменяли условия соглашения». «Порту» пошел в атаку на «Матч ТВ»

Источник: Reuters

Матч «Порту» — «Краснодар» (2:3) не транслировался по российскому ТВ. За исключением последних 10 минут, которые «Матч ТВ» показал оригинально — оператор встал за воротами и снимал происходящее на поле одной камерой. Было мало что видно, но, видимо, на канале решили, что пусть лучше так, чем совсем никак. Все это происходило под комментарии Дмитрия Губерниева и Георгия Черданцева, а Александр Мостовой давал экспертные оценки.

Права на показ домашних игр в отборе Лиги чемпионов принадлежат клубам. «Матч ТВ» утверждал, что подписал с «Порту» контракт, договорился об оплате трансляции до конца этой недели, а за полтора часа до начала игры президент португальского клуба, 81-летний Жорже Нуну Пинту да Кошта, внезапно потребовал деньги здесь и сейчас. Канал не сумел произвести оплату, в результате игра транслировалась только в приложении «Порту» (причем бесплатно — из-за рекламы, клуб нашел хороших спонсоров).

Самое дурацкое в этой ситуации, что об отмене трансляции на «Матч ТВ» было объявлено за минуту до стартового свистка. Кажется, в нашей футбольной истории такого еще не случалось.

«Порту» просто потребовал немедленно денег. И не только нам, вообще всем вещателям. Хотя в договоре были четко прописаны сроки перевода денег… Как мы узнали, решение поменять условия принял лично президент «Порту». Мы уже договорились об оплате в конце недели, подписали договор, а он затребовал немедленной оплаты. Гавриил Гордеев, креативный директор «Матч ТВ»

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По информации «СЭ», «Порту» потребовал с португальских вещателей 200 тысяч евро. Те отказались, там такими суммами не раскидываются. «Матч ТВ» же, очевидно, заплатить согласился. Правда, перед российским телеканалом «Порту» выставил чек скромнее. Сумма уже не секрет — 50 тысяч евро.

Со слов креативного директора канала «Матч ТВ» Гавриила Гордеева складывается впечатление, будто да Кошта, который управляет «Порту» с 1982 года (за это время клуб дважды побеждал в Лиге чемпионов, а игроков продал на сотни миллионов долларов), — самодур. Взял и, наплевав на все договоренности, отправил «Матч ТВ» куда подальше.

Однако вскоре после матча появилась информация, что «Порту» не предоставил «Матч ТВ» права на показ, поскольку российский канал не внес обязательную предоплату. Об этом в Twitter написал болельщик «Порту» Иван Лихманов, ссылаясь на источник в клубе. Болельщик вряд ли может быть крутым инсайдером. Это не Джанлука ди Марцио. Тем не менее директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш во вторник поздно вечером сказал «СЭ»: «Всегда слышал одну вещь — мы даем права на трансляцию, если нам платят заранее».

А в среду Маркеш сделал жесткое заявление от имени «Порту», обвинив «Матч ТВ» во лжи.

Изначально «Порту» просил 50 тысяч евро за трансляцию. Но российский канал предложил 15. Такое предложение «Порту» не устроило. В понедельник они согласились на 50 тысяч евро. При этом «Порту» должен был получить оплату заранее, а не через неделю. Дедлайн был за полтора часа до матча. Деньги так и не поступили. В итоге мы не дали сигнал.

— Мы не изменяли условия соглашения в последнюю минуту. Это неправда, — подчеркнул португалец.

Тут же взбунтовались болельщики «Краснодара», объявив в Twitter: «Если холдинг “МатчТВ” не предоставит обратных доказательств слов португальцев, то требуем лично генерального продюсера “Матч! Премьер” Гавриила Гордеева, а также всех причастных к провалу уйти немедленно в отставку! Есть большое подозрение в лживости слов российских руководителей ТВ».

Вскоре Гордеев выступил с заявлением, опровергнув сразу несколько аргументов «Порту»:

изначально речь шла о сумме не в 50 тысяч евро, а в 200 тысяч евро;

в договоре было указано, что «Матч ТВ» должен был произвести оплату до 1 сентября этого года.

Приводим полный текст:

— Изначально ФК «Порту» настаивал на продаже ТВ-прав на матч за 200 тысяч евро, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса «Матч ТВ» выразил готовность приобрести ТВ-права за 50 тысяч евро, хотя и эта стоимость была явно завышена. Соответствующая сумма была зафиксирована в договоре. В этом же договоре было прописано условие о том, что «Матч ТВ» должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Связано это с тем, что для совершения валютного платежа в соответствии с законодательством РФ необходимо подготовить ряд документов. Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано (данное условие сложно представить в каком-либо контракте в целом).



Вместе с этим, ФК «Порту» предоставил «Матч ТВ» все необходимые параметры для доступа к ТВ-сигналу со стадиона «Драгау». Однако, в 20:20 по московскому времени мы получили письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют оплату до начала игры. Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован (см. скан во вложении). Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись. Для решения вопроса, мы предлагали ФК «Порту» различные варианты, вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли сами списать нужную сумму, но они отказались, в связи с чем у нас не было технической возможности показать матч.

Телеканал предоставил сканы переписки и договора с португальским клубом.

Из переписки «Порту» с «Матч ТВ»

Из договора «Матч ТВ» с «Порту»

Ранее Гордеев заявил ТАСС, что по отношению к «Порту» должны быть применены санкции. Какие именно, он не уточнил. Однако претензии остались и у португальского клуба. Как уже было сказано, «Матч ТВ», пусть и в ограниченном виде, но показал последние 10 минут игры.

По словам Маркеша, это было сделано без ведома правообладателя.

— Клуб не давал разрешения на это, канал должен будет заплатить, — сказал Маркеш. Какую именно сумму «Порту» намерен стребовать с «Матч ТВ», директор назвать затруднился: «Все решает наш юридический департамент».