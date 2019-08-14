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18:52 (мск), источник: Sport24

«Я повторяю — швейцарский футбол силен». Кононов и Айртон — об ответке с «Туном»

Мы собрали самое важное.

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Источник: Sport24

«Спартак» провел неоднозначный первый матч со швейцарским «Туном», но победил в гостях — 3:2. Теперь дома красно-белым надо, по сути, не облажаться. И тогда «Спартак» выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы.

— Нас ждет очень важный, определяющий матч. Команда готовится серьезно к этой игре, — слова Кононова. — Хочу, чтобы мы были единым целым.

— Все готовы завтра выйти на поле?

— Да. Сегодня будет тренировка — посмотрим по состоянию, кто лучше готов. Тот и появится в старте. Тиль и Ларссон пока не играют, так как приехали недавно.

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— Насколько существенны их потери?

— Каждый игрок, который проводит матч хорошо и дает победу, меня радует. Ларссон и Тиль — позитивные футболисты, они быстро вошли в коллектив. Это чувствовалось в матче с «Ахматом». Но нам нужна стабильность не только от новых игроков, но и от всей команды. Важно приумножить наше единство.

— Как настраиваете команду на завтра?

— Когда я первый раз говорил, что швейцарский футбол достаточно сильный, немногие отнеслись к этому серьезно. Я повторюсь. Швейцарский футбол силен. Это не говорит о чемпионате, а говорит о качестве футболистов.

Они играют в современный и быстрый европейский футбол. Уверен, что завтра «Тун» будет так же агрессивен, как в первом матче. Настрой у меня, как и у команды, будет соответствующий. Для победы надо смотреть на себя и иметь максимальную самоотдачу.

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— Будут ли в составе на матч с «Туном» изменения, учитывая скорое дерби?

— Мы держим в голове игру с «Туном». Мы осознаем его важность. Все мысли только о ней.

Фоторепортаж
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов

— Вы смотрели вчера матч «Краснодара»?

— Нет, как и вы. Только концовку на «Матч ТВ». То, что «Краснодар» показал характер, сыграв один из лучших матчей, — факт. Мы это ощущаем и видим не только, когда играет «Краснодар», а когда любая российская команда побеждает в еврокубках. Хочу поздравить «Краснодар» с замечательным результатом.

— Планируется ли акция памяти умершему болельщику?

— Мы знаем об этом и выражаем соболезнования друзьям и близким Алексея. Это утрата для фанатского движения, у него более 500 матчей и выездов. Он спартаковец! Какие будут действия — решит клуб. Но с нашей стороны они точно будут. Мы скорбим.

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Айртон: «Теперь я больше всего общаюсь с Мельгарехо, иногда болтаю с Понсе».

Говорил на пресс-конференции и латераль красно-белых. Теперь, после ухода Фернандо и Луиса Адриано, Айртон — единственный бразилец в «Спартаке».

Лига Европы 2019/2020
3-й отборочный раунд, 15.08.2019, 19:45

Спартак-Тун-

— Безусловно, Лига Европы — важный для нас турнир. Хорошо, что мы выиграли в гостях. Дома будет чуть легче, ведь стены и болельщики помогают. Но расслабляться нельзя. Будем выходить на поле, биться и играть исключительно на победу, не думая о результатах предыдущего матча.

— Многие отмечают ваш прогресс. В чем удалось добавить, полностью ли адаптировались?

— Любой футболист должен постоянно работать над собой. Я не исключение. Каждый день стараюсь в чем-то прибавить. Тружусь с командой и индивидуально. Во время матчей стараюсь отработать и в атаке, и в обороне.

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— Чем вас удивил «Тун»?

— В таком турнире, как ЛЕ, нет простых команд. Мы изначально готовились к трудностям, они нас и встретили. Поле было непривычным, а завтра ждут родные стены, родной газон. Расслабляться нельзя.

— Адриано и Фернандо уехали. С кем теперь общаетесь?

— Скучаю по друзьям, если честно. Они отличные футболисты и товарищи, но это футбол… Надо быть готовым, что твои друзья могут уехать в другую команду. Они уехали, а я остался.

Теперь больше всего общаюсь с Мельгарехо, так как он говорит по-португальски. Немного болтаю с Понсе. Он знает испанский, мы немного понимаем друг друга. Другие ребята тоже поддерживают, не оставляют в одиночестве.

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— Что говорит Джикия, когда собирает игроков в круг?

— Чтобы не расслаблялись! Особенно в начале игры, когда нельзя пропустить на первых минутах. Обычно это подбадривающие слова про концентрацию.

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