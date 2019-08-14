УЕФА объяснил замену арбитра на ответный матч между «Спартаком» и «Туном»

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг в Москве. Изначально на матч была назначена бригада шведских арбитров во главе Бояном Панджичем. Позже на сайте УЕФА появилось сообщение, что встречу обслужит бригада из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем.