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20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА объяснил замену арбитра на ответный матч между «Спартаком» и «Туном»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Арбитр матча Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» заменен из-за травмы, сообщил РИА Новости представитель УЕФА.

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Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг в Москве. Изначально на матч была назначена бригада шведских арбитров во главе Бояном Панджичем. Позже на сайте УЕФА появилось сообщение, что встречу обслужит бригада из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем.

Лига Европы 2019/2020
3-й отборочный раунд, 15.08.2019, 19:45

Спартак-Тун-

«Замена арбитра на матч Лиги Европы “Спартак” — “Тун” произведена из-за полученной главным арбитром травмы. Игру обслужит сербский рефери Йованович», — сообщил РИА Новости представитель УЕФА.

Первый матч в Швейцарии завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.

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19:27 (мск)© Ньюстюб
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