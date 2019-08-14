УЕФА объяснил замену арбитра на ответный матч между «Спартаком» и «Туном»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Арбитр матча Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» заменен
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Арбитр матча Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» заменен
Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится в четверг в Москве. Изначально на матч была назначена бригада шведских арбитров во главе Бояном Панджичем. Позже на сайте УЕФА появилось сообщение, что встречу обслужит бригада из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем.
«Замена арбитра на матч Лиги Европы “Спартак” — “Тун” произведена
Первый матч в Швейцарии завершился победой «Спартака» со счетом 3:2.