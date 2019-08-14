«Локомотив» близок к лёгкой группе в ЛЧ. Свежая таблица коэффициентов УЕФА
Москвичам помог массовый вылет фаворитов из Лиги чемпионов. У России есть прекрасный шанс проявить себя в главном турнире Европы.
Москвичам помог массовый вылет фаворитов из Лиги чемпионов. У России есть прекрасный шанс проявить себя в главном турнире Европы.
Третий квалификационный раунд принёс российским болельщикам много положительных эмоций. Причём не обо всех из них они узнали сразу. Помимо грандиозного успеха «Краснодара» в матче с «Порту» на перспективы наших клубов в Лиге чемпионов повлияли и другие результаты. Дело в том, что многие фавориты своих противостояний неожиданно покинули турнир, хотя большинство из них мы привыкли видеть в групповом этапе на постоянном основе.
Судите сами. Собственно, сам «Порту» впервые за почти 10 лет не сыграет в группе. Добавьте сюда «Базель», киевское «Динамо», «Селтик» и «Копенгаген». Всё это вкупе дало отличный шанс другой нашей команде, московскому «Локомотиву», получить себе значительно более лёгких соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.
До третьего квалификационного раунда шансы «Локо» попасть из четвёртой корзины в третью выглядели невысокими. Но после неудач фаворитов эти шансы стали более чем реальными. Теперь команда Юрия Сёмина всего в шаге от третьей корзины перед жеребьёвкой. Для того, чтобы туда пробиться, москвичам нужно, чтобы одна из трёх команд с более высоким рейтингом вылетела из Лиги чемпионов на последней стадии квалификации.
Три клуба — это «Аякс», «Брюгге» и «Динамо Загреб». Голландцы сыграют с кипрским АПОЭлом, бельгийцы сразятся с австрийским ЛАСКом, а хорваты — с норвежским «Русенборгом». И если «Аякс» выглядит фаворитом в своём противостоянии, то шансы остальных команды выглядят примерно равными. Да и после вчерашних результатов мы понимаем, что статус фаворита далеко не всегда подтверждается в этом сезоне.
Начнём с действующих чемпионов России. Питерский клуб должен расположиться в первой корзине при жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов и с большой долей вероятности получит более простых соперников. По крайней мере на бумаге. Российским болельщикам ли не знать, чем оборачиваются для нас такие «простые» группы.
«Краснодар» пока ещё не попал в основной раунд главного клубного турнира Европы. Но если краснодарский клуб пройдёт «Олимпиакос», то гарантированно попадёт в третью корзину. Там же останутся и греки в случае успешного для них исхода. Таким образом есть шанс, что ни одна из российских команд не будет находиться в четвёртой корзине перед жеребьёвкой, где расположены самые слабые клубы, исходя из коэффициентов УЕФА. Отметим также, что мы указываем варианты корзин при условии, что проходят команды с более высоким рейтингом.
Помимо спортивных успехов выход в групповой этап Лиги чемпионов поднимает и финансовый статус клубов. Значительная сумма (конкретные цифры можно посчитать после окончания следующего раунда) распределяется между 32