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21:37 (мск), источник: ТАСС

Португальский «Гимарайнш» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 14 августа. Португальский футбольный клуб «Гимарайнш» дома разгромил латвийский «Вентспилс» со счетом 6:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф квалификации.

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Источник: AFP 2019

В составе португальцев два гола забил Рошинья (48-я и 58-я минуты), также в составе «Гимарайнша» забитые мячи на счету Дэвидсона (28), Жоау Тейшейры (79), Жоау Педру (80) и Пепе (86). В первом матче в гостях «Гимарайнш» оказался сильнее со счетом 3:0.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
3-й отборочный раунд, 15.08.2019, 19:45

Спартак-Тун-

В раунде плей-офф квалификации, победители которого выйдут в групповой этап Лиги Европы, «Гимарайнш» встретится с победителем противостояния румынской «Стяуа» и чешской «Млады Болеслав», за которую выступает российский нападающий Николай Комличенко. Первый матч в Румынии завершился нулевой ничьей, ответная встреча пройдет в четверг.

Также в четверг московский «Спартак» сыграет в Москве в ответном матче третьего квалификационного раунда против швейцарского «Туна», первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Начало ответной встречи в 19:45 мск.

Результаты других матчей игрового дня (выделены команды, вышедшие в раунд плей-офф квалификации):

  • «Атромитос» (Греция) — «Легия» (Польша) — 0:2 (первый матч — 0:0);.
  • «Сабуртало» (Грузия) — «Арарат-Армения» — 0:2 (2:1).
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