Португальский «Гимарайнш» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Источник: AFP 2019

В составе португальцев два гола забил Рошинья (48-я и 58-я минуты), также в составе «Гимарайнша» забитые мячи на счету Дэвидсона (28), Жоау Тейшейры (79), Жоау Педру (80) и Пепе (86). В первом матче в гостях «Гимарайнш» оказался сильнее со счетом 3:0.

Футбол Лига Европы 2019/2020 3-й отборочный раунд, 15.08.2019, 19:45 Спартак - Тун -

В раунде плей-офф квалификации, победители которого выйдут в групповой этап Лиги Европы, «Гимарайнш» встретится с победителем противостояния румынской «Стяуа» и чешской «Млады Болеслав», за которую выступает российский нападающий Николай Комличенко. Первый матч в Румынии завершился нулевой ничьей, ответная встреча пройдет в четверг.

Также в четверг московский «Спартак» сыграет в Москве в ответном матче третьего квалификационного раунда против швейцарского «Туна», первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Начало ответной встречи в 19:45 мск.

Результаты других матчей игрового дня (выделены команды, вышедшие в раунд плей-офф квалификации):