Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА

Встреча состоится в Стамбуле и начнется в 22:00 мск. Для главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда это будет первый официальный еврокубковый матч у руля команды. «Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» стал победителем Лиги Европы.