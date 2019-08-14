Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Нижний Новгород
21
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Авангард К
31
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Армавир
02
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Краснодар-2
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Арарат-Армения
02
Футбол. Еврокубки
19:00
Атромитос А
Легия
02
Футбол. Еврокубки
19:00
Витория Гимарайнш
Вентспилс
60
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
12
Футбол. Первый дивизион
17:30
Спартак-2
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
9Понсе — первый после Самедова
21:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов «Ливерпуль» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча состоится в Стамбуле и начнется в 22:00 мск. Для главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда это будет первый официальный еврокубковый матч у руля команды. «Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» стал победителем Лиги Европы.

Как сообщается на сайте «Ливерпуля», полузащитник Наби Кейта не примет участие в игре из-за растяжения.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан (вратарь), Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Садио Мане, Мохамед Салах, Джо Гомес, Джордан Хендерсон (капитан), Алекс Окслейд-Чемберлен, Эндрю Робертсон и Жоэль Матип.

Стартовый состав «Челси»: Кепа Аррисабалага (вратарь), Андреас Кристенсен, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Педро Родригес, Курт Зума, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич, Сесар Аспиликуэта (капитан) и Эмерсон Палмери.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Дзюба выбрал между Кокориным и Мамаевым
«Порту» пошел в атаку на «Матч ТВ»
«Швейцарский футбол силен»: Олег Кононов — о матче с «Туном»
СМИ: Зидан близок к уходу из «Реала» из-за срыва трансфера Погба
СКА растерял звезд, его ждет один из самых сложных сезонов в КХЛ
Определились первые участники раунда плей-офф отбора Лиги Европы
Коэффициенты УЕФА: «Локомотив» может получить легкую группу в ЛЧ
СМИ: «ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок с командой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь