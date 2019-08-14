Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов «Ливерпуль» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов «Ливерпуль» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Встреча состоится в Стамбуле и начнется в 22:00 мск. Для главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда это будет первый официальный еврокубковый матч у руля команды. «Ливерпуль» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а «Челси» стал победителем Лиги Европы.
Как сообщается на сайте «Ливерпуля», полузащитник Наби Кейта не примет участие в игре
Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан (вратарь), Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Садио Мане, Мохамед Салах, Джо Гомес, Джордан Хендерсон (капитан), Алекс
Стартовый состав «Челси»: Кепа Аррисабалага (вратарь), Андреас Кристенсен, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Педро Родригес, Курт Зума, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич, Сесар Аспиликуэта (капитан) и Эмерсон Палмери.