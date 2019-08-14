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14 августа, источник: Vesti.kz

Григорчук обозначил задачи «Астаны» на ответный матч после 5:1 и шансы на выход в группу Лиги Европы

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук на предматчевой пресс-конференции поделился настроем на ответную игру с мальтийской «Валлеттой» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы.

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Встреча команд пройдет 15 августа и начнется в 00:00 по столичному времени. Первый матч на «Астане Арене» завершился победой хозяев со счетом 5:1.

— Оцените первый матч против «Валлетты»?

— Мы были нацелены на очень хорошую игру и были уверенны, что добьемся победы и по ходу матча эта уверенность только усиливалась. Что касается результата, то мы забили пять мячей, но сейчас мы об этом не думаем. Завтра мы хотим показать хорошую игру, исправить ошибки, которые допускали прежде и хотим быть более сильной командой, чем прежде.

— Как вы оцениваете шансы вашей команды выйти в групповую стадию Лиги Европы?

— Сейчас мы не думаем об этом, мы должны быть сконцентрированы только на завтрашней игре. Нам важно абстрагироваться от результата первого матча, выйти и показать свой футбол.

— Завтра на Мальте «Астану» поддержит более 200 болельщиков, насколько для вас важна эта поддержка?

— Мы всегда благодарны болельщикам за их поддержку, всегда подчеркиваем, что все, что делается на поле — только для них. На «Астана Арене» они создают великолепную атмосферу, а что касается завтрашней поддержки. 200 человек — это впечатляет, и конечно же, мы будем очень стараться не разочаровать игрой тех болельщиков, которые придут на матч на Мальте и тех, кто будет за нас переживать дома в Казахстане.

— Исходя из уверенной победы в первом матче, будут ли завтра изменения в составе команды?

— Я вам пока не могу ответить на этот вопрос, потому что сейчас у меня пока в голове нет окончательного состава. Обычно мы эти решения принимаем лишь в день игры.

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Григорчук обозначил задачи "Астаны" на ответный матч после 5:1 и шансы на выход в группу Лиги Европы
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