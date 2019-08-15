«Спартак»: на два часа забыть о ЦСКА

Думаю, никто не станет спорить с тем, что главный матч ближайших дней у «Спартака» вовсе не с «Туном». Все ждут 19 августа и дерби с ЦСКА. Футболисты и тренеры, понятное дело, будут говорить о том, что самая важная игра — это следующая. И это правильно. Но трудно поверить в то, что спартаковцы не думают о ЦСКА. Такого просто не может быть. Полагаю, что даже новичкам — Шюррле, Тилу и Ларссону — уже объяснили, что значит этот матч. Тем более что сейчас в команде хватает людей, которые могут это сделать — Бакаев и Кутепов, которые в «Спартаке» с детства, капитан Джикия, ветеран Ребров.

Футбол Лига Европы 2019/2020 3-й отборочный раунд, 15.08.2019, 19:45 Спартак - Тун -

В этом контексте встреча с «Туном», на первый взгляд, совсем некстати — и силы забирает, и внимание. Но, во-первых, красно-белые сами виноваты, что так получилось — не нужно было проигрывать «Оренбургу» в последнем туре прошлого чемпионата. Были бы сейчас на месте ЦСКА и спокойно жили бы в недельном цикле, ожидая жеребьевки группового этапа. Поэтому тут что посеяли, то и получили.

Во-вторых, дерби только в понедельник и никаких перелетов у «Спартака» не будет. Время на подготовку будет.

А потом, на эту ситуацию можно взглянуть и с другой точки зрения. Прежде всего, матч с «Туном» — это почти доделанная работа, которую нужно просто довести до конца. Не так, как было с «Легией», «Санкт-Галленом» или АЕК, когда после гостевых ничьих казалось, что дело сделано, а на выходе все оборачивалось катастрофой. Любая хорошо выполненная работа приносит удовлетворение. То, что сейчас и нужно «Спартаку».

Кроме того, красно-белые, как представляется, сейчас находятся в той ситуации, когда любая удачная игра добавляет уверенности и правильных эмоций. Ведь еще две недели назад все было очень плохо. Казалось, что дно если не достигнуто, то уже где-то рядом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MFCdhu7esOE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Безнадежное поражение от «Тамбова», пиджаки на трибунах, растерянность… Болельщицкие паблики в соцсетях и форумы пылали яростью и гневом. Но после трудовой ничьей с «Динамо», двух побед подряд с тремя забитыми голами в каждой и яркой игрой новичков, прежде всего Шюррле и Тила, все сильнее ощущение, что жизнь налаживается.

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И для того, чтобы этот хрупкий оптимизм еще немного окреп, чтобы и футболисты, и тренеры, и болельщики убедились, что идет движение в правильном направлении, еще одна удачная игра была бы очень кстати. Тем более в преддверии ЦСКА. И в этом смысле матч с «Туном» подходит как нельзя лучше. Не говоря уже про банальное налаживание связей, адаптацию и все в таком духе.

Швейцарцы, как мы увидели неделю назад, команда крепкая. При этом стремящаяся прежде всего играть в футбол, а не биться-бороться или реализовывать модель «девять человек сзади, а там, глядишь, подловим на ошибке». Но ничего выдающегося в ней совершенно точно нет. Для команды в том состоянии, в каком сейчас находится «Спартак», матчи с такими соперниками — самое то. И в футбольном, и в эмоциональном смыслах. Всегда, конечно, есть риск травм, но повреждение можно получить и на тренировке.