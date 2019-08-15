«Спартак»: на два часа забыть о ЦСКА
Матч с «Туном» может оказаться для
Матч с «Туном» может оказаться для
Думаю, никто не станет спорить с тем, что главный матч ближайших дней у «Спартака» вовсе не с «Туном». Все ждут 19 августа и дерби с ЦСКА. Футболисты и тренеры, понятное дело, будут говорить о том, что самая важная игра — это следующая. И это правильно. Но трудно поверить в то, что спартаковцы не думают о ЦСКА. Такого просто не может быть. Полагаю, что даже новичкам — Шюррле, Тилу и Ларссону — уже объяснили, что значит этот матч. Тем более что сейчас в команде хватает людей, которые могут это сделать — Бакаев и Кутепов, которые в «Спартаке» с детства, капитан Джикия, ветеран Ребров.
В этом контексте встреча с «Туном», на первый взгляд, совсем некстати — и силы забирает, и внимание. Но,
А потом, на эту ситуацию можно взглянуть и с другой точки зрения. Прежде всего, матч с «Туном» — это почти доделанная работа, которую нужно просто довести до конца. Не так, как было с «Легией», «Санкт-Галленом» или АЕК, когда после гостевых ничьих казалось, что дело сделано, а на выходе все оборачивалось катастрофой. Любая хорошо выполненная работа приносит удовлетворение. То, что сейчас и нужно «Спартаку».
Кроме того,
Безнадежное поражение от «Тамбова», пиджаки на трибунах, растерянность… Болельщицкие паблики в соцсетях и форумы пылали яростью и гневом. Но после трудовой ничьей с «Динамо», двух побед подряд с тремя забитыми голами в каждой и яркой игрой новичков, прежде всего Шюррле и Тила, все сильнее ощущение, что жизнь налаживается.
И для того, чтобы этот хрупкий оптимизм еще немного окреп, чтобы и футболисты, и тренеры, и болельщики убедились, что идет движение в правильном направлении, еще одна удачная игра была бы очень кстати. Тем более в преддверии ЦСКА. И в этом смысле матч с «Туном» подходит как нельзя лучше. Не говоря уже про банальное налаживание связей, адаптацию и все в таком духе.
Швейцарцы, как мы увидели неделю назад, команда крепкая. При этом стремящаяся прежде всего играть в футбол, а не
В общем, игра с «Туном» может оказаться для