«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, в составе победителей дубль сделал Садио Мане (48-я и 95-я минуты), у проигравших отличились Оливье Жиру (36) и Жоржиньо (101, с пенальти). Серия пенальти завершилась со счетом 5:4. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар, которая стала первой женщиной, работавшей главным судьей игры за Суперкубок УЕФА с участием мужских команд. В начале встречи на поле выбежал болельщик, его увели с помощью десяти стюардов, но перед этим он успел прокатиться по газону на коленях.

Мане стал первым африканцем с 2006 года, который отличился в матче за Суперкубок УЕФА, тогда гол в ворота «Барселоны» забил нападающий «Севильи» Фредерик Кануте. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел свой 800-й матч в тренерской карьере. Кроме того, он стал первым немецким тренером, который выиграл Суперкубок УЕФА.

Во второй раз в истории матчей за Суперкубок УЕФА команды били послематчевые пенальти. В первый раз это случилось в 2013 году, когда «Челси» проиграл «Баварии». В том матче основное время, как и в 2019 году, закончилось со счетом 1:1, соперники обменялись забитыми мячами в дополнительное время, серия пенальти завершилась со счетом 5:4, а заключительный удар в серии 11-метровых ударов также отразил вратарь.

История Суперкубка

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются победители двух еврокубковых турниров — Лиги чемпионов (до сезона-1992/93 называлась Кубок европейских чемпионов), которую в прошлом сезоне выиграл «Ливерпуль», и Лиги Европы (до сезона-2009/10 носила название Кубок УЕФА), победителем которой стал «Челси». До 1999 года включительно против победителя Лиги чемпионов за Суперкубок УЕФА играл победитель Кубка обладателей кубков. В 24-й раз обладателем Суперкубка стала команда, победившая в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. На счету победителей Лиги Европы восемь побед, победителей Кубка обладателей кубков — 12.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Этот матч за Суперкубок УЕФА стал 44-м в истории, первый прошел в 1973 году, тогда по сумме двух встреч победитель Кубка европейских чемпионов голландский «Аякс» обыграл итальянский «Милан», выигравший Кубок обладателей кубков (0:1, 6:0). «Ливерпуль» в четвертый раз выиграл титул, ранее он становился обладателем трофея в 1977, 2001 и 2005 годах, еще дважды «Ливерпуль» проигрывал матч за Суперкубок УЕФА (1978, 1984), причем лишь в 2001 году «Ливерпуль» играл в подобной встрече не в статусе победителя Лиги чемпионов. По числу завоеванных Суперкубков УЕФА «Ливерпуль» сравнялся с испанским «Реалом», больше побед только у испанской «Барселоны» и «Милана» (по пять).

Читайте также Начало положено: фавориты АПЛ стартовали с побед

«Челси» в четвертый раз боролся за титул, впервые он стал его обладателем в 1998 году, когда одержал победу над «Реалом» со счетом 1:0. В 2012 году команда проиграла испанскому «Атлетико» (1:4), а в 2013-м — немецкой «Баварии» (2:2, по пенальти — 4:5).

Из российских команд в матче за Суперкубок УЕФА участвовали московский ЦСКА, который в 2005 году в статусе первого российского обладателя Кубка УЕФА проиграл «Ливерпулю» в дополнительное время (1:3), и санкт-петербургский «Зенит», в 2008 году обыгравший победителя Лиги чемпионов английский «Манчестер Юнайтед» (2:1). Из советских команд Суперкубок УЕФА выигрывало только киевское «Динамо», в 1975 году оказавшееся сильнее «Баварии» (1:0, 2:0), а в 1986 году команда уступила румынскому клубу «Стяуа» (0:1), в обоих случаях киевляне участвовали в игре за титул будучи победителем Кубка обладателей кубков.