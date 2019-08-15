«Ливерпуль» опять победил в Стамбуле. Но лучшей в игре была женщина-судья
Фрэнк Лэмпард проиграл в серии пенальти свой первой трофей в качестве тренера.
Фрэнк Лэмпард проиграл в серии пенальти свой первой трофей в качестве тренера.
Особенностью этого матча за Суперкубок УЕФА стало то, что впервые в историю игру такого уровня обслуживала
Когда Юргена Клоппа спросили на
По словам самой Стефани, для судей нет большой разницы между мужским и женским футболом, но назначение на игру за Суперкубок УЕФА сделало её саму популярной во всём мире.
Для «Ливерпуля» это был всего третий матч в новом сезоне и уже второй за трофей. В начале августа красные уступили Суперкубок Англии «Манчестер Сити» в серии пенальти. Клопп в своём выступлении сделал акцент на том, что команда должна оставаться голодной. Естественно, ему не хотелось проиграть два кубка за десять дней. Тем более в Стамбуле, где в 2005-м «Ливерпуль» совершил фантастический камбэк в финале Лиги чемпионов, и куда фанаты красных вернулись с особыми чувствами.
Первый тайм остался за «Челси». Несмотря на то, что в стартовые 15 минут у «Ливерпуля» эффективно работал прессинг и вообще к перерыву красные имели перевес по статистике (удары — 9:7, в створ — 4:2), счёт выглядел справедливым. Синие сумели быстро перестроиться и перевести игру в нужное им русло благодаря использованию длинных передач. Игроки группы атаки команды Лэмпарда во главе с отлично двигавшимся Оливье Жиру хорошо цеплялись за мяч, так что «Ливерпуль» рисковал оставаться в обороне четыре в четыре. «Челси» без лишней спешки проводил толковые комбинации и использовал разрезающие передачи, а в обороне победителя Лиги чемпионов было много проблем, в том числе
Конечно, значительно укрепило среднюю линию «Челси» возвращение Канте. Француз везде успевал, закрывал зоны для развития атак «Ливерпуля» и сам обострял. Наверное,
С началом второго тайма уязвлённый «Ливерпуль» включил свои космические скорости. В результате команда Клоппа организовала несколько моментов у ворот Кепы. «Челси» опаздывал за соперником. Свою роль сыграла и замена Алекса
С бразильцем у красных стало больше возможностей получать мяч между линиями обороны и полузащиты синих, он во многом сделал гол Мане. Вдобавок задержался Сесар Аспиликуэта —
Однако весь второй тайм «Ливерпуль», конечно, играть с такой интенсивностью не мог.
Эти полчаса подарили не меньше голов, чем предыдущие 90 минут. Игроки обороны обеих команд стали допускать всё больше простых ошибок
Просто потрясающе сыграл Педро, когда «Челси» заработал пенальти. Невероятный рывок на фоне утомлённости! Испанец сохранил мяч, а свежий Тэмми Абрахам обхитрил голкипера Адриана, заменяющего травмированного Алиссона. Судья Фраппар приняла верное решение, указав на «точку». Вообще француженка со своей бригадой отработала хорошо: давала играть, ошибалась не чаще, чем ошибался бы на её месте
Ничья казалась справедливым результатом этой весёлой игры. Всё решилось в серии пенальти. Адриан отбил удар Абрахама — «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА.
|Юрген Клопп
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