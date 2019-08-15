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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лэмпард: «Челси» играл лучше «Ливерпуля» в Суперкубке, но нам не повезло

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда играла лучше «Ливерпуля» в матче за Суперкубок УЕФА, но лондонский клуб не реализовывал свои моменты, а в некоторых случаях игрокам не везло.

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«Челси» в Стамбуле во вторник уступил «Ливерпулю» в серии послематчевых пенальти со счетом 4:5 (2:2 после основного и дополнительного времени).

«Мне казалось, что сегодня мы играли лучше соперника, но нам где-то не повезло, а где-то мы не использовали свои шансы. Нам нужно лучше реализовывать моменты, но я все равно рад и горжусь тем, как мы сегодня играли. Мы хотели выиграть сегодня, но нам очень не повезло», — цитирует Лэмпарда сайт УЕФА.

«Мы действительно хорошо сыграли против команды, которая строится вот уже несколько лет. Сегодня я увидел те вещи, которые я хочу видеть в команде — серьезное отношение к делу, дисциплину и страсть. Мне кажется, что сегодня каждый игрок отдал все силы ради победы, но нам чуть-чуть не повезло», — добавил он.

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