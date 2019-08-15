Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси», сообщается на официальном сайте УЕФА.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси», сообщается на официальном сайте УЕФА.
«Ливерпуль» в среду в серии пенальти победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Стамбуле, завершилось со счетом 2:2. Оба гола у «Ливерпуля» забил Мане.
«Ливерпуль» в четвертый раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА.
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