Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» в среду в серии пенальти победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Стамбуле, завершилось со счетом 2:2. Оба гола у «Ливерпуля» забил Мане.