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10:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА с лондонским «Челси», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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фотографий
8
фотографий

«Ливерпуль» в среду в серии пенальти победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Стамбуле, завершилось со счетом 2:2. Оба гола у «Ливерпуля» забил Мане.

«Ливерпуль» в четвертый раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА.

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2:2
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Суперкубок, 14.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Vodafone Park
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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