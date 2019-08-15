«Если бы мы играли, как она судила, то победили 6:0». Клопп в востороге от работы Фраппар

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Тренеры и игроки

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Думаю, пришло время. Фраппар первая, надеюсь, не последняя. После матча сказал бригаде арбитров, что если бы мы играли, как они судили, то победили бы 6:0. Блестящий матч. А еще я сказал арбитру, что недоволен тем пенальти, что она назначила в наши ворота. До сих пор не уверен, что он был. Но это уже неважно. На самом деле судейская бригада была хороша, учитывая адское давление в этот исторический момент. Это сложно, поэтому выражаю свое уважение.

Джо Коул, экс-полузащитник «Челси»

— Думаю она провела отличный матч, даже блестящий, учитывая, какие сложные решения пришлось принимать. Фраппар давала играть и почти во всех важных решениях была права. Она справлялась прекрасно.

Бывший полузащитник «Челси» Гленн Ходдл отметил отличную физическую готовность Фраппар во влажном стамбульском климате: «В дополнительное время скорости как правило еще увеличиваются, но она выдержала и сработала великолепно».

Виргил ван Дейк, защитник «Ливерпуля»

— Пол арбитра не имеет значения, если человек хорошо исполняет свою работу. Ее назначили на игру, значит, есть причина. Так что она заслужила работать на Суперкубке.

Фрэнк Лэмпард, главный тренер «Челси»

— Я очень рад, что стал частью этого исторического момента.

Болельщики

Joe Kabyemela: «Отличная игра, но главная звезда шоу — рефери. Да, пенальти назначен неверно, но в целом очень мощное выступление».

The Unbearables: «В этом матче все внимание было направлено на судейскую бригаду, и надо сказать, они справились действительно хорошо. Снимаю шляпу».

The Big Payback: «Эта женщина-судья превосходит большинство арбитров премьер-лиги. Приятно видеть. Не могу представить, какое давление испытывала ее судейская бригада перед игрой».

Sebastian Smith-Cox: «Лучшее в том, что судила женщина, это то, что я только после 87- й минуты вспомнил, что судит женщина. Равенство в действии».

Jay X Jay: «Женщины-судьи должны получать больше назначений на матчи мужских команд».

Fredy: «Эта бригада арбитров хороша. Ни одной ошибки».

Flare_official: «Здорово видеть женщин-судей в таком официальном матче… Это говорит о равноправии в спорте».

Osayi George: «Из-за женщины-арбитра и ее бригады эту игру приятно смотреть. Никаких глупых свистков или надуманных падений. Игра идет очень плавно».