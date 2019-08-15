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16:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Игра «Порту» прошла мимо эфира «Матч ТВ»

Повлияет ли срыв трансляции на рейтинг телеканала?

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10
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10
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10
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«Матч ТВ» и «Порту» обвиняют друг друга в срыве трансляции встречи португальского клуба с «Краснодаром». Российский телеканал утверждает, что за полтора часа до начала игры «Порту» закрыл доступ к трансляции. В качестве доказательства «Матч ТВ» даже привел скриншоты договоров. При этом руководство португальского футбольного клуба настаивает, что телеканал вовремя не перевел деньги. Кто прав в этом споре? И как он отразился на болельщиках? Разбирался Александр Рассохин.

Вторник. 21:30 по Москве. На стадионе «Драгау» игроки «Краснодара» готовятся к ответной встрече с «Порту». В московской студии «Матч ТВ» специалисты оценивают шансы российских футболистов. А в одном из столичных баров студент Андрей вместе с друзьями заказывает пиво и ждет стартового свистка. Но за две минуты до него комментатор Георгий Черданцев сообщает, что трансляции на российском ТВ не будет. Андрей, в тот момент сидевший в пабе, признается, что новость публика встретила с непониманием, разочарованием и недовольством: «Мы были очень сильно огорчены, еще немного посидели в пабе и разошлись. Пока мы сидели, “Краснодар” забил два мяча. “Матч ТВ” виновен в том, что не был показан футбол. Одновременно с большим недовольством были также усмешки по отношению к телеканалу».

Сам телеканал уверяет: виноват «Порту».

Изначально клуб якобы пытался продать телевизионные права за €200 тыс., что в десятки раз выше рынка. Стороны смогли сойтись на €50 тыс. Предполагалось, что оплата должна поступить до 1 сентября — на это указывают и сканы документов, которые опубликовал «Матч ТВ». Но за полтора часа до игры «Порту» оповестил канал, что условия меняются — деньги нужны к началу встречи. «Матч ТВ» уверяет, что они физически не смогли успеть сделать перевод. Комментатор телеканала Тимур Журавель вспоминает, что продажа прав и раньше становилась яблоком раздора. Из-за этого, к примеру, год назад россияне не увидели встречу между минским «Динамо» и «Зенитом». Но ситуации, как в случае с «Краснодаром», он не припомнит.

Когда права принадлежат клубу, а не UEFA, как со следующего раунда, возможны всякие форс-мажоры и самодурства, что в этом случае, как мы понимаем, и произошло. Это действительно история, которая выбивается за рамки. Канал тоже себе не враг, и мы бы не делали тогда предматчевые студии, и не ставили бы себя в глупое положение. Здесь от нас мало что зависело, если португальская сторона начинает вести себя непредсказуемо.
Тимур Журавель
комментатор «Матч ТВ»

Португальский клуб же настаивает на том, что сроки оплаты истекли за полтора часа до игры. Нет денег — нет трансляции. Правда, в отличие от «Матч ТВ», «Порту» документы не опубликовал. Обычно в таких играх трансляции оплачиваются постфактум, и переговорами занимается не клуб, а специальные агентства, подчеркивает креативный продюсер телеканал «Спорт» Дмитрий Анисимов: «Здесь продавал клуб, у него нет такого опыта, для него клиент неизвестен. Если бы продажа шла через какое-то маркетинговое агентство, я думаю, что у “Матч ТВ” таких проблем бы не было. У нас была практика, когда мы не были на 100% уверены, что сможем купить права, мы не заявляли, как “Матч”, программу и широко не объявляли. Коллеги могли это учесть или могли считать, что никаких проблем не будет».

С этого сезона «Матч ТВ» перестал транслировать самый дорогой футбольный чемпионат — Английскую премьер-лигу. И это, безусловно, удар по репутации канала. Ситуация с матчем «Порту"—"Краснодар» только добавляет дегтя, подчеркивает главный редактор портала Sport24 Самвел Авакян: «Вместо того чтобы оповестить своих телезрителей, даже на одном из каналов была трансляция первого матча, что тоже смутило очень многих. Понятное дело, “Матч ТВ” выглядит не самым лучшим образом. Репутационные риски могут быть, но у телеканала права на ведущие чемпионаты и турниры еще на несколько лет вперед. В любом случае мы все в добровольно-принудительном порядке будет смотреть этот канал».

Сначала креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев заявлял, что «Порту» нужно наказать за такое поведение. Но в разговоре с «Ъ FM» он признался, что телеканал не будет на этом настаивать:

Нет смысла здесь в санкциях, мы не будем подавать ничего. Вопрос только в том, как дальше разговаривать с коллегами из Португалии.
Гавриил Гордеев
креативный директор «Матч ТВ»

Досада от срыва трансляции игры стала сходить на нет после финального свистка. Игра краснодарцев компенсировала все недовольство болельщиков. Российский клуб обыграл в гостях португальцев и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов, оставив «Порту» за бортом самого престижного клубного турнира Европы. Может быть, это и есть та самая карма.

Следующим соперником «Краснодара» на пути к групповой стадии Лиги чемпионов станет греческий «Олимпиакос». 21 августа российский клуб проведет игру в гостях, а 27-го — дома.

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2:3
Первый тайм: 0:3
Краснодар
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Главные тренеры
Сержиу КонсейсауМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Алекс Теллес)57′
Тонни Вилена3′
Луис Диас(Хесус Корона)76′
Магомед-Шапи Сулейманов(Вандерсон Масиэл)13′
Магомед-Шапи Сулейманов34′
Составы команд
32Агустин Марчесин
39Матвей Сафонов
3Пепе
98Сергей Петров
5Иван Маркано
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
10Сея Накадзима
5Урош Спаич
90+5′
7Луис Диас
10Вандерсон Масиэл
22Данилу Перейра
52Тонни Вилена
45′
11Мусса Марега
53′
77Руслан Камболов
39′
24Ренсо Саравия
37′
7Реми Кабелла
80′
20Мендеш Андраде Зе Луиш
90+5′
89Дмитрий Стоцкий
82′
17Хесус Корона
86′
33Маркус Берг
73′
9Венсан Абубакар
17Иван Игнатьев
27Сержиу Оливейра
49′
93Магомед-Шапи Сулейманов
65′
16Матеус Урибе
61′
3Йон Гудни Фьолусон
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
25Удары (всего)9
13Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
15Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Боковой судьяЧиро Карбоне(Италия)
Боковой судьяДаниеле Биндони(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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