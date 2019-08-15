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21:45 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» со счетом 2:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч прошел в Москве на стадионе «Спартак» в присутствии 33076 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У «Спартака» мячи забили Эсекьель Понсе (52-я минута) и Андре Шюррле (58). В составе «Туна» отличился Штефан Гларнер (7). В первом матче красно-белые одержали победу со счетом 3:2.

Матч начался с минуты молчания в память о погибшем болельщике «Спартака» Алексее Васюке (по прозвищу Бахыт), который в понедельник, возвращаясь домой после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном между «Ахматом» и «Спартаком», попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

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На матче «Спартак» — «Тун» присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Спартак» провел 15-й матч против швейцарских команд в истории и одержал восьмую победу. Соперниками москвичей были «Базель» (две победы, одна ничья, три поражения), «Люцерн» (одна победа, одна ничья), «Сьон» (две победы), «Цюрих» (одна победа), «Санкт-Галлен» (одна ничья, одно поражение) и «Тун» (две победы).

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» сыграет с победителем противостояния между португальской «Брагой» и датским «Брондбю». Первый матч в Дании завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, ответная встреча пройдет позднее в четверг.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Тун
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 19:45 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 33076 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовМарк Шнайдер
Голы
Эсекиэль Понсе52′
Штефан Гларнер(Симоне Рапп)7′
Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)58′
Составы команд
98Александр Максименко
1Гийом Февр
38Андрей Ещенко
31Штефан Гларнер
6Айртон
5Никки Хавенар
62′
2Самюэль Жиго
20Крис Каблан
89′
14Георгий Джикия
29Ниас Хефти
19Эсекиэль Понсе
10Басиль Стиллхарт
7Аяз Гулиев
48′
7Мигель Кастроман
47Роман Зобнин
13Симоне Рапп
10Зелимхан Бакаев
76′
39Свен Йосс
71′
37Георгий Мелкадзе
9Ридж Мюнси
9Резиуан Мирзов
70′
34Никола Суттер
79′
25Лоренсо Мельгарехо
6Кенан Фаткич
63′
20Андре Шюррле
88′
14Рой Гелми
49Джано Ананидзе
37Деннис Саланович
78′
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
9Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
12Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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