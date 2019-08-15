«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

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У «Спартака» мячи забили Эсекьель Понсе (52-я минута) и Андре Шюррле (58). В составе «Туна» отличился Штефан Гларнер (7). В первом матче красно-белые одержали победу со счетом 3:2.

Матч начался с минуты молчания в память о погибшем болельщике «Спартака» Алексее Васюке (по прозвищу Бахыт), который в понедельник, возвращаясь домой после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном между «Ахматом» и «Спартаком», попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

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На матче «Спартак» — «Тун» присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Спартак» провел 15-й матч против швейцарских команд в истории и одержал восьмую победу. Соперниками москвичей были «Базель» (две победы, одна ничья, три поражения), «Люцерн» (одна победа, одна ничья), «Сьон» (две победы), «Цюрих» (одна победа), «Санкт-Галлен» (одна ничья, одно поражение) и «Тун» (две победы).