Шюррле — снова король! Сделал оба гола, чтобы «Спартак» прошел дальше в Лиге Европы

Источник: Sport24

В Лиге Европы пока что не могут играть Гус Тиль и Джордан Ларссон, которые помогли «Спартаку» победить в Грозном. Зато на матчи еврокубка не распространяется дисквалификация Эсекьеля Понсе.

Команда Кононова стартовала классически для себя: неразбериха в штрафной, привоз и пропущенный гол. Удар защитника «Туна» Штефана Гларнера получился очень мощным — без шансов для Максименко.

До перерыва «Спартак» играл никак: создал пару реальных моментов (Бакаев всех обыграл справа и пробил мимо, Шюррле чуть не сотряс перекладину), но «Тун» по ощущениям был опаснее. Однажды Максименко пришлось тащить, когда форвард соперника вывалился один на один — но судья свистнул офсайд.

После перерыва худшим был вратарь швейцарцев. После удара Шюррле прямо в руки Гийом Февр выронил мяч перед Понсе, который без проблем добил его в ворота.

Через 6 минут, после очередного нереализованного выхода один на один, «Тун» пропустил второй: Мирзов накрутил защитников на левом фланге и выдал ассист Шюррле — чемпиону мира оставалось только подставить ногу.

«Спартак» удивительно спокойно довел матч до победы. Кононов поберег лидеров перед дерби: вместо Мирзова появился Мельгарехо, Бакаева заменил Мелкадзе. Обоим Шюррле создал еще по моменту, но запасные футболисты «Спартака» их не реализовали.

Уже в понедельник красно-белые принимают на «Открытии» ЦСКА. А в Лиге Европы 22 и 29 августа сыграют с «Брагой», если не случится чуда (на выезде португальцы обыграли «Брондбю» 4:2, ответный матч — в 21:45 мск).