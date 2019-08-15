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22:04 (мск), источник: Sport24

Шюррле — снова король! Сделал оба гола, чтобы «Спартак» прошел дальше в Лиге Европы

«Тун» обыгран, на очереди — «Брага».

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Источник: Sport24

В Лиге Европы пока что не могут играть Гус Тиль и Джордан Ларссон, которые помогли «Спартаку» победить в Грозном. Зато на матчи еврокубка не распространяется дисквалификация Эсекьеля Понсе.

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Команда Кононова стартовала классически для себя: неразбериха в штрафной, привоз и пропущенный гол. Удар защитника «Туна» Штефана Гларнера получился очень мощным — без шансов для Максименко.

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До перерыва «Спартак» играл никак: создал пару реальных моментов (Бакаев всех обыграл справа и пробил мимо, Шюррле чуть не сотряс перекладину), но «Тун» по ощущениям был опаснее. Однажды Максименко пришлось тащить, когда форвард соперника вывалился один на один — но судья свистнул офсайд.

После перерыва худшим был вратарь швейцарцев. После удара Шюррле прямо в руки Гийом Февр выронил мяч перед Понсе, который без проблем добил его в ворота.

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Через 6 минут, после очередного нереализованного выхода один на один, «Тун» пропустил второй: Мирзов накрутил защитников на левом фланге и выдал ассист Шюррле — чемпиону мира оставалось только подставить ногу.

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«Спартак» удивительно спокойно довел матч до победы. Кононов поберег лидеров перед дерби: вместо Мирзова появился Мельгарехо, Бакаева заменил Мелкадзе. Обоим Шюррле создал еще по моменту, но запасные футболисты «Спартака» их не реализовали.

Уже в понедельник красно-белые принимают на «Открытии» ЦСКА. А в Лиге Европы 22 и 29 августа сыграют с «Брагой», если не случится чуда (на выезде португальцы обыграли «Брондбю» 4:2, ответный матч — в 21:45 мск).

Источник: Sport24
Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Тун
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 19:45 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 33076 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовМарк Шнайдер
Голы
Эсекиэль Понсе52′
Штефан Гларнер(Симоне Рапп)7′
Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)58′
Составы команд
98Александр Максименко
1Гийом Февр
38Андрей Ещенко
31Штефан Гларнер
6Айртон
5Никки Хавенар
62′
2Самюэль Жиго
20Крис Каблан
89′
14Георгий Джикия
29Ниас Хефти
19Эсекиэль Понсе
10Басиль Стиллхарт
7Аяз Гулиев
48′
7Мигель Кастроман
47Роман Зобнин
13Симоне Рапп
10Зелимхан Бакаев
76′
39Свен Йосс
71′
37Георгий Мелкадзе
9Ридж Мюнси
9Резиуан Мирзов
70′
34Никола Суттер
79′
25Лоренсо Мельгарехо
6Кенан Фаткич
63′
20Андре Шюррле
88′
14Рой Гелми
49Джано Ананидзе
37Деннис Саланович
78′
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
9Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
12Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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