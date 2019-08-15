Шюррле — снова король! Сделал оба гола, чтобы «Спартак» прошел дальше в Лиге Европы
«Тун» обыгран, на очереди — «Брага».
«Тун» обыгран, на очереди — «Брага».
В Лиге Европы пока что не могут играть Гус Тиль и Джордан Ларссон, которые помогли «Спартаку» победить в Грозном. Зато на матчи еврокубка не распространяется дисквалификация Эсекьеля Понсе.
Команда Кононова стартовала классически для себя: неразбериха в штрафной, привоз и пропущенный гол. Удар защитника «Туна» Штефана Гларнера получился очень мощным — без шансов для Максименко.
До перерыва «Спартак» играл никак: создал пару реальных моментов (Бакаев всех обыграл справа и пробил мимо, Шюррле чуть не сотряс перекладину), но «Тун» по ощущениям был опаснее. Однажды Максименко пришлось тащить, когда форвард соперника вывалился один на один — но судья свистнул офсайд.
После перерыва худшим был вратарь швейцарцев. После удара Шюррле прямо в руки Гийом Февр выронил мяч перед Понсе, который без проблем добил его в ворота.
Через 6 минут, после очередного нереализованного выхода один на один, «Тун» пропустил второй: Мирзов накрутил защитников на левом фланге и выдал ассист Шюррле — чемпиону мира оставалось только подставить ногу.
«Спартак» удивительно спокойно довел матч до победы. Кононов поберег лидеров перед дерби: вместо Мирзова появился Мельгарехо, Бакаева заменил Мелкадзе. Обоим Шюррле создал еще по моменту, но запасные футболисты «Спартака» их не реализовали.
Уже в понедельник
|Олег Кононов
|Марк Шнайдер
|Эсекиэль Понсе
|52′
|Штефан Гларнер(Симоне Рапп)
|7′
|Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)
|58′
|98
|Александр Максименко
|1
|Гийом Февр
|38
|Андрей Ещенко
|31
|Штефан Гларнер
|6
|Айртон
|5
|Никки Хавенар
62′
|2
|Самюэль Жиго
|20
|Крис Каблан
89′
|14
|Георгий Джикия
|29
|Ниас Хефти
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Басиль Стиллхарт
|7
|Аяз Гулиев
48′
|7
|Мигель Кастроман
|47
|Роман Зобнин
|13
|Симоне Рапп
|10
|Зелимхан Бакаев
76′
|39
|Свен Йосс
71′
|37
|Георгий Мелкадзе
|9
|Ридж Мюнси
|9
|Резиуан Мирзов
70′
|34
|Никола Суттер
79′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|6
|Кенан Фаткич
63′
|20
|Андре Шюррле
88′
|14
|Рой Гелми
|49
|Джано Ананидзе
|37
|Деннис Саланович
78′
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)
|Боковой судья
|Урош Стойкович(Сербия)
|Боковой судья
|Милан Михайлович(Сербия)