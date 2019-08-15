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15 августа, источник: Vesti.kz

Определился соперник «Астаны» за выход в группу Лиги Европы

Белорусский БАТЭ станет соперником победителя пары между казахстанской «Астаной» и мальтийской «Валлеттой» в раунде плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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В третьем раунде борисовский клуб с общим счетом 2:1 победил боснийский «Сараево». Первый матч БАТЭ выиграл в гостях — 2:1, а домашнюю встречу завершил нулевой ничьей — 0:0.

Матчи раунда плей-офф за право сыграть в группе ЛЕ пройдут 22 и 29 августа. На этой стадии «Астана» начнет с домашней игры.

Отметим, что в 2016 году «Астана» уже встречалась с БАТЭ в раунде плей-офф ЛЕ. Тогда казахстанский клуб стал победителем пары, выиграв дома со счетом 2:0, а в гостях сыграв вничью — 2:2.

БАТЭ
0:0
Первый тайм: 0:0
Сараево
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
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