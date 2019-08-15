Определился соперник «Астаны» за выход в группу Лиги Европы
Белорусский БАТЭ станет соперником победителя пары между казахстанской «Астаной» и мальтийской «Валлеттой» в раунде
Белорусский БАТЭ станет соперником победителя пары между казахстанской «Астаной» и мальтийской «Валлеттой» в раунде
В третьем раунде борисовский клуб с общим счетом 2:1 победил боснийский «Сараево». Первый матч БАТЭ выиграл в гостях — 2:1, а домашнюю встречу завершил нулевой ничьей — 0:0.
Матчи раунда
Отметим, что в 2016 году «Астана» уже встречалась с БАТЭ в раунде
|Алексей Бага
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Кевин Блом(Нидерланды)