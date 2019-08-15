Определился соперник «Астаны» за выход в группу Лиги Европы

В третьем раунде борисовский клуб с общим счетом 2:1 победил боснийский «Сараево». Первый матч БАТЭ выиграл в гостях — 2:1, а домашнюю встречу завершил нулевой ничьей — 0:0.

Матчи раунда плей-офф за право сыграть в группе ЛЕ пройдут 22 и 29 августа. На этой стадии «Астана» начнет с домашней игры.