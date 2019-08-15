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15 августа, источник: БЕЛТА

БАТЭ вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, «Шахтер» покидает еврокубки

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ пробились в плей-офф квалификации Лиги Европы, одолев по сумме двух встреч чемпиона Боснии и Герцеговины «Сараево», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Неделю назад в Зенице борисовчане выиграли со счетом 2:1, а сегодня на своей арене сыграли вничью 0:0. На протяжении всей встречи гости имели небольшое преимущество, но реализовать его не смогли.

В борьбе за выход в групповой этап Лиги Европы БАТЭ сыграет с победителем пары «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта). В их первой игре «Астана», в составе которой выступает белорусский полузащитник Иван Маевский, разгромила мальтийцев со счетом 5:1. Ответная встреча сегодня проходит в мальтийском Та-Кали.

Солигорский «Шахтер» после крупного гостевого поражения от итальянского «Торино» (0:5) имел мало шансов преодолеть барьер 3-го квалификационного раунда. Сегодня на поле минского стадиона «Динамо» команда Сергея Ташуева сыграла лучше, чем в Турине, завершив игру вничью — 1:1. Горняки пропустили мяч на 80-й минуте после удара Симоне Дзадзы, а в самом конце игры Николай Януш с пенальти сравнял счет.

Матчи за выход в групповой этап Лиги Европы состоятся 22 и 29 августа.

Шахтер С
1:1
Первый тайм: 0:0
Торино
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Сергей ТашуевВальтер Маццарри
Голы
Николай Януш90+1′
Симоне Дзадза80′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
29Лоренцо Де Сильвестри
33Николя Нкулу
36Бремер
7Саша Лукич
77′
23Суалихо Мейте
88Томас Ринкон
11Симоне Дзадза
14Кевин Бонифаци
83′
17Уилфрид Стефани Синго
15Кристиан Ансальди
63′62′
34Ола Эйна
9Андреа Белотти
76′
22Винченцо Миллико
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