БАТЭ вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, «Шахтер» покидает еврокубки
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ пробились в
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ пробились в
Неделю назад в Зенице борисовчане выиграли со счетом 2:1, а сегодня на своей арене сыграли вничью 0:0. На протяжении всей встречи гости имели небольшое преимущество, но реализовать его не смогли.
В борьбе за выход в групповой этап Лиги Европы БАТЭ сыграет с победителем пары «Астана» (Казахстан) — «Валетта» (Мальта). В их первой игре «Астана», в составе которой выступает белорусский полузащитник Иван Маевский, разгромила мальтийцев со счетом 5:1. Ответная встреча сегодня проходит в мальтийском
Солигорский «Шахтер» после крупного гостевого поражения от итальянского «Торино» (0:5) имел мало шансов преодолеть барьер 3-го квалификационного раунда. Сегодня на поле минского стадиона «Динамо» команда Сергея Ташуева сыграла лучше, чем в Турине, завершив игру вничью — 1:1. Горняки пропустили мяч на 80-й минуте после удара Симоне Дзадзы, а в самом конце игры Николай Януш с пенальти сравнял счет.
Матчи за выход в групповой этап Лиги Европы состоятся 22 и 29 августа.
|Сергей Ташуев
|Вальтер Маццарри
|Николай Януш
|90+1′
|Симоне Дзадза
|80′
|39
|Сальваторе Сиригу
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|33
|Николя Нкулу
|36
|Бремер
|7
|Саша Лукич
77′
|23
|Суалихо Мейте
|88
|Томас Ринкон
|11
|Симоне Дзадза
|14
|Кевин Бонифаци
83′
|17
|Уилфрид Стефани Синго
|15
|Кристиан Ансальди
63′62′
|34
|Ола Эйна
|9
|Андреа Белотти
76′
|22
|Винченцо Миллико
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Раду Петреску(Румыния)