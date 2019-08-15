«Астана» вышла в решающий раунд за группу Лиги Европы после победы с общим счетом 9:1

Источник: Vesti.kz

Игра прошла в Та-Кали и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Удивительно, но первой в матче забила «Валлетта», но мальтийский клуб сделал это из офсайда и не стал даже спорить с арбитром. На 28-й минуте зрители увидели гол уже по всем правилам — отличился форвард Роман Муртазаев, которому ассистировал полузащитник Серикжан Мужиков.

Еще до перерыва «Астана» провела второй мяч. Его автором на 37-й минуте стал хорватский полузащитник Марин Томасов, а голевую передачу ему отдал хавбек сборной Беларуси Иван Маевский.

Еще дважды «Астана» забила после перерыва. На 68-й минуте дубль оформил Муртазаев, а передачу ему на этот раз отдал защитник сборной Сербии Антонио Рукавина. На 89-й свой второй мяч в игре забил Томасов, которому помог вышедший на замену Абзал Бейсебеков.

В первом матче «Астана» 8 августа на своем поле разгромила «Валлетту» со счетом 5:1. Таким образом, общий результат противостояния — 9:1 в пользу чемпиона Казахстана.