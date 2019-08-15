«Астана» вышла в решающий раунд за группу Лиги Европы после победы с общим счетом 9:1
Футболисты «Астаны» снова разгромили мальтийскую «Валлетты» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» снова разгромили мальтийскую «Валлетты» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла в
Удивительно, но первой в матче забила «Валлетта», но мальтийский клуб сделал это из офсайда и не стал даже спорить с арбитром. На 28-й минуте зрители увидели гол уже по всем правилам — отличился форвард Роман Муртазаев, которому ассистировал полузащитник Серикжан Мужиков.
Еще до перерыва «Астана» провела второй мяч. Его автором на 37-й минуте стал хорватский полузащитник Марин Томасов, а голевую передачу ему отдал хавбек сборной Беларуси Иван Маевский.
Еще дважды «Астана» забила после перерыва. На 68-й минуте дубль оформил Муртазаев, а передачу ему на этот раз отдал защитник сборной Сербии Антонио Рукавина. На 89-й свой второй мяч в игре забил Томасов, которому помог вышедший на замену Абзал Бейсебеков.
В первом матче «Астана» 8 августа на своем поле разгромила «Валлетту» со счетом 5:1. Таким образом, общий результат противостояния — 9:1 в пользу чемпиона Казахстана.
Соперником «Астаны» в раунде
|Даррен Абдилла
|Роман Григорчук
|Роман Муртазаев
|25′
|Марин Томасов
|37′
|Роман Муртазаев
|68′
|Марин Томасов
|89′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Штефан Клосснер(Швейцария)