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11:53 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Алексей Бага: Есть такое, что казахские клубы ставили нам барьер. Тем не менее спокойно к этому отношусь

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Астаной».

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Источник: Reuters

— С 2008 года БАТЭ только два раза не выходил в основной раунд еврокубков. В обоих случаях барьером были казахстанские команды. С одной стороны, есть поговорка «Бог любит троицу». С другой, вам явно есть что возразить.

— Есть, есть. Каждая новая еврокубковая кампания — это новый вызов, новый экзамен. Есть такое, что казахские клубы ставили нам барьер. Тем не менее спокойно к этому отношусь. Надо готовиться к следующему сопернику по раунду плей-офф, как к сопернику из любой страны, — сказал Бага.

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