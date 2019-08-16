Алексей Бага: Есть такое, что казахские клубы ставили нам барьер. Тем не менее спокойно к этому отношусь

— С 2008 года БАТЭ только два раза не выходил в основной раунд еврокубков. В обоих случаях барьером были казахстанские команды. С одной стороны, есть поговорка «Бог любит троицу». С другой, вам явно есть что возразить.

— Есть, есть. Каждая новая еврокубковая кампания — это новый вызов, новый экзамен. Есть такое, что казахские клубы ставили нам барьер. Тем не менее спокойно к этому отношусь. Надо готовиться к следующему сопернику по раунду плей-офф, как к сопернику из любой страны, — сказал Бага.