Текущие события
Футбол. Еврокубки
доп. время
Арис
Мольде
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Эспаньол
Люцерн
30
Футбол. Еврокубки
15.08
Брага
Бреннбю
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Вулверхэмптон Уондерерс
Пюник
40
Футбол. Еврокубки
15.08
Рейнджерс
Мидтьюлланн
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Абердин
Риека
02
Футбол. Еврокубки
15.08
Страсбур
Локомотив Пл
10
Футбол. Еврокубки
15.08
АЗ
Мариуполь
40
Футбол. Еврокубки
15.08
Гент
АЕК Л
30
Футбол. Еврокубки
15.08
ПСВ
Хеугесунн
00
Футбол. Еврокубки
15.08
Айнтрахт Ф
Вадуц
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Валлетта
Астана
04
Футбол. Еврокубки
15.08
Виктория Пл
Антверпен
21
Футбол. Еврокубки
15.08
АЕК
Университатя Кр
11
Футбол. Еврокубки
15.08
ТНС
Лудогорец
04
Футбол. Еврокубки
15.08
Хапоэль Беэр-Шева
Норчепинг
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Трабзонспор
Спарта П
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Судува
Маккаби Тель-Авив
21
Футбол. Еврокубки
15.08
БАТЭ
Сараево
00
Футбол. Еврокубки
15.08
АИК
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Шахтер С
Торино
11
Футбол. Еврокубки
15.08
Аполлон
Аустрия В
31
Футбол. Еврокубки
15.08
Млада-Болеслав
Стяуа
01
Футбол. Еврокубки
15.08
Йени Малатьяспор
Партизан
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Зриньски
Мальме
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Заря Лг
ЦСКА Сф
10
Футбол. Еврокубки
15.08
Бней-Иегуда
Нефтчи
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Спартак
Тун
21
Футбол. Еврокубки
15.08
Динамо Тб
Фейеноорд
11
Футбол. Еврокубки
15.08
ХИК
Рига
22
Все события
Фоторепортажи
23Рецепт побед Валерия Газзаева
9Понсе — первый после Самедова
15 августа, источник: Vesti.kz

«Немного порадуемся». Григорчук — о победе «Астаны» с общим счетом 9:1 и сопернике за место в группе ЛЕ

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал вторую разгромную победу над мальтийской «Валеттой» в третьем отборочном раунде Лиги Европы.

Наверх
Источник: Vesti.kz

Игра в Та-Кали завершилась со счетом 4:0.

— Мы достигли хорошего результата при хорошей игре. В психологическом плане нам было очень важно перед следующим раундом. Теперь мы должны немного порадоваться, проанализировать, подкорректировать необходимые вещи и подойти к игре с очень детальным изучением соперника, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— И все-таки теперь уже точно БАТЭ. Что скажете о сопернике?

— БАТЭ — это бренд уже в футболе, они многого добились на европейской арене. У них очень грамотно подобран состав, очень опытный тренер. Так что нас ждет очень серьезные матчи, и мы должны быть наилучшим образом готовы к этому противостоянию.

Напомним, в первом матче «Астана» 8 августа на своем поле разгромила «Валлетту» со счетом 5:1. Таким образом, общий результат противостояния — 9:1 в пользу чемпиона Казахстана.

Соперником «Астаны» в раунде плей-офф ЛЕ станет белорусский БАТЭ, который выбил боснийский «Сараево» — 2:1, 0:0. Победитель этой пары станет участником группы, а матчи пройдут 22 и 29 августа. Первую встречу на этой стадии казахстанский клуб сыграет дома.

Валлетта
0:4
Первый тайм: 0:2
Астана
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ta' Qali National Stadium
Главные тренеры
Даррен АбдиллаРоман Григорчук
Голы
Роман Муртазаев25′
Марин Томасов37′
Роман Муртазаев68′
Марин Томасов89′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяШтефан Клосснер(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валлетта
НовостиМатчиСоставСтатистика
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
"Немного порадуемся". Григорчук - о победе "Астаны" с общим счетом 9:1 и сопернике за место в группе ЛЕ
«Спартак» — «Тун»: Шюррле — снова король
НОК: Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить Игр-2026
Флорентино Перес договорился о кредите на покупку Неймара
«В костюме вы меня еще увидите»: Кононов – о победе над «Туном»
Овечкин рассказал об отношении к огромному контракту Панарина
Экс-игрок «Зенита» поделился эмоциями от перехода в «Локомотив»
«Мечтали о чуде 50 минут»: швейцарские СМИ — о победе «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь