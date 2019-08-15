«Немного порадуемся». Григорчук — о победе «Астаны» с общим счетом 9:1 и сопернике за место в группе ЛЕ

Игра в Та-Кали завершилась со счетом 4:0.
— Мы достигли хорошего результата при хорошей игре. В психологическом плане нам было очень важно перед следующим раундом. Теперь мы должны немного порадоваться, проанализировать, подкорректировать необходимые вещи и подойти к игре с очень детальным изучением соперника, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».
— И все-таки теперь уже точно БАТЭ. Что скажете о сопернике?
— БАТЭ — это бренд уже в футболе, они многого добились на европейской арене. У них очень грамотно подобран состав, очень опытный тренер. Так что нас ждет очень серьезные матчи, и мы должны быть наилучшим образом готовы к этому противостоянию.
Напомним, в первом матче «Астана» 8 августа на своем поле разгромила «Валлетту» со счетом 5:1. Таким образом, общий результат противостояния — 9:1 в пользу чемпиона Казахстана.
Соперником «Астаны» в раунде плей-офф ЛЕ станет белорусский БАТЭ, который выбил боснийский «Сараево» — 2:1, 0:0. Победитель этой пары станет участником группы, а матчи пройдут 22 и 29 августа. Первую встречу на этой стадии казахстанский клуб сыграет дома.