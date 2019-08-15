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15 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Мечтали о чуде 50 минут»: швейцарские СМИ — о новой победе «Спартака»

Красно-белые выиграли в ответном матче со счетом 2:1 и прошли в 4-й отборочный раунд Лиги Европы. Отзывы швейцарской прессы об игре в Москве — в подборке «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Berner Zeitung: «Роковая ошибка вратаря»

— «Тун» был уверен в своих силах, хорошо начал матч. Команда показала убедительную игру в первом тайме и была вознаграждена голом. «Тун» играл бесстрашно, как и хотел Марк Шнайдер. Почти всю первую половину гости контролировали ход матча. «Спартак» лишь раз подобрался к воротам Февра. Во втором тайме «Тун» несколько раз упускал возможность сделать счет 2:0. И до определенного момента лучшим игроком «Спартака» был вратарь Максименко, который раз за разом спасал команду. Впрочем, гости тоже заслужили высоких оценок за свое выступление. После 52-х минут Февр допустил роковую ошибку — не удержал мяч после удара Шюррле. Последовал гол, а спустя шесть минут второй. После сильного первого тайма ошибки посыпались одна за другой, а силы быстро покинули игроков «Туна». Поэтому вылет из Лиги Европы был неминуем.

Blick: «Так вылететь из ЛЕ не стыдно»

— После быстрого гола «Тун» мечтал о чуде в Москве на протяжении 50 минут. Поначалу все шло по плану Марка Шнайдера. Но затем вратарь отбил мяч прямо на ногу Понсе после безобидного удара Шюррле. И через шесть минут «Спартак» установил окончательный счет в матче. «Тун» покидает Лигу Европы, проиграв команде, стоимость которой в пять раз выше. Это не стыдно. По итогам этих двух игр можно сказать, что Лига Европы была вполне себе достижима.

Во время загрузки произошла ошибка.

Bieler Tagblatt: «Трудно бороться с российским тяжеловесом»

— Бесстрашный «Тун» должен был сыграть с позиции силы — нетипичная тактика для швейцарского футбола. И на протяжении первых 45 минут команде многое удавалось. А затем снова ошибся Февр, и практически обеспечил российской команде выход в следующий раунд Лиги Европы. До 52-й минуты «Тун» играл лучше, вел в счете и спокойно мог забить второй гол. Но потом Февр потерял концентрацию, возможно, уже видел, как, поймав мяч, начинает атаку команды. Вместо этого — 1:1. В таких условиях и с результатом первой встречи 2:3 бороться с российским тяжеловесом было очень трудно. После 180 минут весьма неплохого футбола «Тун» должен понять, что за ошибки на международном уровне наказывают безжалостно.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Тун
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 19:45 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 33076 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовМарк Шнайдер
Голы
Эсекиэль Понсе52′
Штефан Гларнер(Симоне Рапп)7′
Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)58′
Составы команд
98Александр Максименко
1Гийом Февр
38Андрей Ещенко
31Штефан Гларнер
6Айртон
5Никки Хавенар
62′
2Самюэль Жиго
20Крис Каблан
89′
14Георгий Джикия
29Ниас Хефти
19Эсекиэль Понсе
10Басиль Стиллхарт
7Аяз Гулиев
48′
7Мигель Кастроман
47Роман Зобнин
13Симоне Рапп
10Зелимхан Бакаев
76′
39Свен Йосс
71′
37Георгий Мелкадзе
9Ридж Мюнси
9Резиуан Мирзов
70′
34Никола Суттер
78′
25Лоренсо Мельгарехо
37Деннис Саланович
20Андре Шюррле
88′
6Кенан Фаткич
63′
49Джано Ананидзе
14Рой Гелми
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
9Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
12Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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