«Мечтали о чуде 50 минут»: швейцарские СМИ — о новой победе «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Berner Zeitung : «Роковая ошибка вратаря»

— «Тун» был уверен в своих силах, хорошо начал матч. Команда показала убедительную игру в первом тайме и была вознаграждена голом. «Тун» играл бесстрашно, как и хотел Марк Шнайдер. Почти всю первую половину гости контролировали ход матча. «Спартак» лишь раз подобрался к воротам Февра. Во втором тайме «Тун» несколько раз упускал возможность сделать счет 2:0. И до определенного момента лучшим игроком «Спартака» был вратарь Максименко, который раз за разом спасал команду. Впрочем, гости тоже заслужили высоких оценок за свое выступление. После 52-х минут Февр допустил роковую ошибку — не удержал мяч после удара Шюррле. Последовал гол, а спустя шесть минут второй. После сильного первого тайма ошибки посыпались одна за другой, а силы быстро покинули игроков «Туна». Поэтому вылет из Лиги Европы был неминуем.

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— После быстрого гола «Тун» мечтал о чуде в Москве на протяжении 50 минут. Поначалу все шло по плану Марка Шнайдера. Но затем вратарь отбил мяч прямо на ногу Понсе после безобидного удара Шюррле. И через шесть минут «Спартак» установил окончательный счет в матче. «Тун» покидает Лигу Европы, проиграв команде, стоимость которой в пять раз выше. Это не стыдно. По итогам этих двух игр можно сказать, что Лига Европы была вполне себе достижима.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oZ6uL-vmr0Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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