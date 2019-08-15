«Мечтали о чуде 50 минут»: швейцарские СМИ — о новой победе «Спартака»

— «Тун» был уверен в своих силах, хорошо начал матч. Команда показала убедительную игру в первом тайме и была вознаграждена голом. «Тун» играл бесстрашно, как и хотел Марк Шнайдер. Почти всю первую половину гости контролировали ход матча. «Спартак» лишь раз подобрался к воротам Февра. Во втором тайме «Тун» несколько раз упускал возможность сделать счет 2:0. И до определенного момента лучшим игроком «Спартака» был вратарь Максименко, который раз за разом спасал команду. Впрочем, гости тоже заслужили высоких оценок за свое выступление. После 52-х минут Февр допустил роковую ошибку — не удержал мяч после удара Шюррле. Последовал гол, а спустя шесть минут второй. После сильного первого тайма ошибки посыпались одна за другой, а силы быстро покинули игроков «Туна». Поэтому вылет из Лиги Европы был неминуем.
— После быстрого гола «Тун» мечтал о чуде в Москве на протяжении 50 минут. Поначалу все шло по плану Марка Шнайдера. Но затем вратарь отбил мяч прямо на ногу Понсе после безобидного удара Шюррле. И через шесть минут «Спартак» установил окончательный счет в матче. «Тун» покидает Лигу Европы, проиграв команде, стоимость которой в пять раз выше. Это не стыдно. По итогам этих двух игр можно сказать, что Лига Европы была вполне себе достижима.
— Бесстрашный «Тун» должен был сыграть с позиции силы — нетипичная тактика для швейцарского футбола. И на протяжении первых 45 минут команде многое удавалось. А затем снова ошибся Февр, и практически обеспечил российской команде выход в следующий раунд Лиги Европы. До 52-й минуты «Тун» играл лучше, вел в счете и спокойно мог забить второй гол. Но потом Февр потерял концентрацию, возможно, уже видел, как, поймав мяч, начинает атаку команды. Вместо этого — 1:1. В таких условиях и с результатом первой встречи 2:3 бороться с российским тяжеловесом было очень трудно. После 180 минут весьма неплохого футбола «Тун» должен понять, что за ошибки на международном уровне наказывают безжалостно.
|Олег Кононов
|Марк Шнайдер
|Эсекиэль Понсе
|52′
|Штефан Гларнер(Симоне Рапп)
|7′
|Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)
|58′
|98
|Александр Максименко
|1
|Гийом Февр
|38
|Андрей Ещенко
|31
|Штефан Гларнер
|6
|Айртон
|5
|Никки Хавенар
62′
|2
|Самюэль Жиго
|20
|Крис Каблан
89′
|14
|Георгий Джикия
|29
|Ниас Хефти
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Басиль Стиллхарт
|7
|Аяз Гулиев
48′
|7
|Мигель Кастроман
|47
|Роман Зобнин
|13
|Симоне Рапп
|10
|Зелимхан Бакаев
76′
|39
|Свен Йосс
71′
|37
|Георгий Мелкадзе
|9
|Ридж Мюнси
|9
|Резиуан Мирзов
70′
|34
|Никола Суттер
78′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|37
|Деннис Саланович
|20
|Андре Шюррле
88′
|6
|Кенан Фаткич
63′
|49
|Джано Ананидзе
|14
|Рой Гелми
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)
|Боковой судья
|Урош Стойкович(Сербия)
|Боковой судья
|Милан Михайлович(Сербия)