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15 августа, источник: Чемпионат.com

«В костюме вы меня ещё увидите»: Кононов — о победе над «Туном»

Самое важное из слов главного тренера «Спартака» после матча.

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Источник: РИА "Новости"

В зале для пресс-конференций долго никто не появлялся: журналисты уже начали шутить, что тренеры ушли через чёрный ход. Спустя минут 15 ожидания пришёл главный тренер «Туна» Марк Шнайдер и довольно жёстко подвёл итог матча:

— Мы очень хорошо начали, но дальше начали допускать непозволительно количество ошибок и терять мяч, а на таком уровне подобное не прощают. «Спартак» нас наказал.

На вопрос, за счёт чего его команда сегодня собиралась обыгрывать «Спартак», Шнайдер ответил коротко: «Мы обращали внимание на слабые места — я просил игроков осознанно нагружать фланги атаками».

Напоследок слово взял пресс-атташе «Туна»: он поблагодарил всех за гостеприимство и сказал, что, несмотря на поражение, команда осталась довольна поездкой.

После к тренеру подошёл швейцарский журналист — он единственный, кто добрался до Москвы. Пока он брал интервью у Шнайдера, в зал зашёл Олег Кононов. Заметив это, главный тренер «Туна» подошёл к нему, пожал ему руку, что-то сказал, а потом неспешно покинул зал.

Слово взял Кононов. Приводим самые важные тезисы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что не получилось

— Нам не удались первые минуты — понятно, что у «Туна» была задача забить первыми, они это и сделали. Мы не смогли сдержать их атаки. Не думаю, что это «недонастрой»: после Грозного мы обращали внимание на грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии. В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах.

На что обращали внимание

— Мы обращали внимание, что команда строит игру через седьмого номера (Мигель Кастроман) — он может отдать очень качественную передачу и взять игру на себя.

Почему не поменял Мирзова в перерыве

Источник: РИА

— С ним я поговорил в перерыве сам. Зная его характер и то, как он может играть, дал ему возможность проявить себя. Да, надо ещё работать над передачами — но он может это делать. Пока у него идёт адаптация, как и у других новых игроков.

Судьба Мельгарехо

Источник: РИА

— У нас был серьёзный разговор, в котором мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, как надо тренироваться, чтобы попадать в заявку.

Пиджак

— Хочется и пошутить, и ответить серьёзно. Ранее я говорил, что буду одеваться так, как хочу — главное, чтобы было аккуратно и удобно. А в костюме вы меня ещё увидите.

Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Тун
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 19:45 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 33076 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовМарк Шнайдер
Голы
Эсекиэль Понсе52′
Штефан Гларнер(Симоне Рапп)7′
Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)58′
Составы команд
98Александр Максименко
1Гийом Февр
38Андрей Ещенко
31Штефан Гларнер
6Айртон
5Никки Хавенар
62′
2Самюэль Жиго
20Крис Каблан
89′
14Георгий Джикия
29Ниас Хефти
19Эсекиэль Понсе
10Басиль Стиллхарт
7Аяз Гулиев
48′
7Мигель Кастроман
47Роман Зобнин
13Симоне Рапп
10Зелимхан Бакаев
76′
39Свен Йосс
71′
37Георгий Мелкадзе
9Ридж Мюнси
9Резиуан Мирзов
70′
34Никола Суттер
78′
25Лоренсо Мельгарехо
37Деннис Саланович
20Андре Шюррле
88′
6Кенан Фаткич
63′
49Джано Ананидзе
14Рой Гелми
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
9Удары (всего)9
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
12Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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