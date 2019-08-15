«В костюме вы меня ещё увидите»: Кононов — о победе над «Туном»

Источник: РИА "Новости"

В зале для пресс-конференций долго никто не появлялся: журналисты уже начали шутить, что тренеры ушли через чёрный ход. Спустя минут 15 ожидания пришёл главный тренер «Туна» Марк Шнайдер и довольно жёстко подвёл итог матча:

— Мы очень хорошо начали, но дальше начали допускать непозволительно количество ошибок и терять мяч, а на таком уровне подобное не прощают. «Спартак» нас наказал.

На вопрос, за счёт чего его команда сегодня собиралась обыгрывать «Спартак», Шнайдер ответил коротко: «Мы обращали внимание на слабые места — я просил игроков осознанно нагружать фланги атаками».

Напоследок слово взял пресс-атташе «Туна»: он поблагодарил всех за гостеприимство и сказал, что, несмотря на поражение, команда осталась довольна поездкой.

После к тренеру подошёл швейцарский журналист — он единственный, кто добрался до Москвы. Пока он брал интервью у Шнайдера, в зал зашёл Олег Кононов. Заметив это, главный тренер «Туна» подошёл к нему, пожал ему руку, что-то сказал, а потом неспешно покинул зал.

Слово взял Кононов. Приводим самые важные тезисы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oZ6uL-vmr0Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что не получилось

— Нам не удались первые минуты — понятно, что у «Туна» была задача забить первыми, они это и сделали. Мы не смогли сдержать их атаки. Не думаю, что это «недонастрой»: после Грозного мы обращали внимание на грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии. В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах.

На что обращали внимание

— Мы обращали внимание, что команда строит игру через седьмого номера (Мигель Кастроман) — он может отдать очень качественную передачу и взять игру на себя.

Почему не поменял Мирзова в перерыве

Источник: РИА

— С ним я поговорил в перерыве сам. Зная его характер и то, как он может играть, дал ему возможность проявить себя. Да, надо ещё работать над передачами — но он может это делать. Пока у него идёт адаптация, как и у других новых игроков.

Судьба Мельгарехо

Источник: РИА

— У нас был серьёзный разговор, в котором мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, как надо тренироваться, чтобы попадать в заявку.

Пиджак