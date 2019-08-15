«В костюме вы меня ещё увидите»: Кононов — о победе над «Туном»
Самое важное из слов главного тренера «Спартака» после матча.
Самое важное из слов главного тренера «Спартака» после матча.
В зале для
— Мы очень хорошо начали, но дальше начали допускать непозволительно количество ошибок и терять мяч, а на таком уровне подобное не прощают. «Спартак» нас наказал.
На вопрос, за счёт чего его команда сегодня собиралась обыгрывать «Спартак», Шнайдер ответил коротко: «Мы обращали внимание на слабые места — я просил игроков осознанно нагружать фланги атаками».
После к тренеру подошёл швейцарский журналист — он единственный, кто добрался до Москвы. Пока он брал интервью у Шнайдера, в зал зашёл Олег Кононов. Заметив это, главный тренер «Туна» подошёл к нему, пожал ему руку,
Слово взял Кононов. Приводим самые важные тезисы.
— Нам не удались первые минуты — понятно, что у «Туна» была задача забить первыми, они это и сделали. Мы не смогли сдержать их атаки. Не думаю, что это «недонастрой»: после Грозного мы обращали внимание на грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии. В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах.
— Мы обращали внимание, что команда строит игру через седьмого номера (Мигель Кастроман) — он может отдать очень качественную передачу и взять игру на себя.
— С ним я поговорил в перерыве сам. Зная его характер и то, как он может играть, дал ему возможность проявить себя. Да, надо ещё работать над передачами — но он может это делать. Пока у него идёт адаптация, как и у других новых игроков.
— У нас был серьёзный разговор, в котором мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, как надо тренироваться, чтобы попадать в заявку.
— Хочется и пошутить, и ответить серьёзно. Ранее я говорил, что буду одеваться так, как хочу — главное, чтобы было аккуратно и удобно. А в костюме вы меня ещё увидите.
|Олег Кононов
|Марк Шнайдер
|Эсекиэль Понсе
|52′
|Штефан Гларнер(Симоне Рапп)
|7′
|Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)
|58′
|98
|Александр Максименко
|1
|Гийом Февр
|38
|Андрей Ещенко
|31
|Штефан Гларнер
|6
|Айртон
|5
|Никки Хавенар
62′
|2
|Самюэль Жиго
|20
|Крис Каблан
89′
|14
|Георгий Джикия
|29
|Ниас Хефти
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Басиль Стиллхарт
|7
|Аяз Гулиев
48′
|7
|Мигель Кастроман
|47
|Роман Зобнин
|13
|Симоне Рапп
|10
|Зелимхан Бакаев
76′
|39
|Свен Йосс
71′
|37
|Георгий Мелкадзе
|9
|Ридж Мюнси
|9
|Резиуан Мирзов
70′
|34
|Никола Суттер
78′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|37
|Деннис Саланович
|20
|Андре Шюррле
88′
|6
|Кенан Фаткич
63′
|49
|Джано Ананидзе
|14
|Рой Гелми
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)
|Боковой судья
|Урош Стойкович(Сербия)
|Боковой судья
|Милан Михайлович(Сербия)