Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AFP 2019

В четверг «Спартак» дома победил швейцарский «Тун» со счетом 2:1 (первый матч — 3:2) и вышел в раунд плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка. Также 15 августа португальская «Брага» дома обыграла датский «Брондбю» — 3:1 (в гостях — 4:2); днем ранее португальская «Витория» на своем поле со счетом 6:0 разгромила латвийский «Вентспилс» (3:0 — на выезде). Во вторник российский «Краснодар» обыграл португальский «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (3:2 — на выезде; 0:1 — дома) и пробился в последнюю стадию отбора, отправив соперника в групповой турнир Лиги Европы. 1 августа выступление на международной арене завершил тульский «Арсенал», который по сумме двух матчей второго отборочного раунда Лиги Европы проиграл азербайджанскому «Нефтчи» (0:1 — дома, 0:3 — на выезде).

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В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» сыграет с «Брагой». Первый матч московский клуб проведет в гостях 22 августа, ответный — дома 29 августа.

По итогам сыгранных на этой неделе еврокубковых матчей Португалия приблизилась к России на 0,2 балла. На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии — 41,349 балла.

Отставание Португалии от России теперь составляет семь зачетных очков. Даже если «Спартак» не сможет пройти в групповую стадию Лиги Европы, проиграв два матча раунда плей-офф, «Краснодар» уступит в обеих встречах последнего этапа квалификации Лиги чемпионов, а «Брага» и «Витория» одержат по две победы, Россия по-прежнему будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», а Португалию — лиссабонская «Бенфика». В основной сетке Лиги Европы свой путь начнут российский ЦСКА и португальские «Порту» и «Спортинг».

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.