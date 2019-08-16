Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
ТАСС, 16 августа. Стали известны все участники заключительного раунда квалификации футбольной Лиги Европы.
ТАСС, 16 августа. Стали известны все участники заключительного раунда квалификации футбольной Лиги Европы.
В четверг состоялось 29 ответных матчей третьего квалификационного раунда турнира. Московский «Спартак» на своем поле обыграл швейцарский «Тун» со счетом 2:1 (первый матч — 3:2) и в раунде
Азербайджанский «Нефтчи», на предыдущей стадии обыгравший тульский «Арсенал», пропустил в следующий раунд израильский клуб «Бней Иегуда» (2:2, 1:2), который встретится со шведским «Мальмё», переигравшим боснийский «Зриньски Мостар» (3:0, 0:1). «Млада-Болеслав», в составе которой выступает ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Чехии российский нападающий Николай Комличенко, проиграла румынскому клубу «Стяуа» (0:0, 0:1). Комличенко пропустил ответный матч
Английский «Вулверхэмптон» одержал две победы над армянским «Пюником», главным тренером которого является россиян Александр Тарханов, с одинаковым счетом 4:0. В раунде
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