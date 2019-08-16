Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

Источник: AFP 2019

В четверг состоялось 29 ответных матчей третьего квалификационного раунда турнира. Московский «Спартак» на своем поле обыграл швейцарский «Тун» со счетом 2:1 (первый матч — 3:2) и в раунде плей-офф сыграет с португальской «Брагой», которая оказалась сильнее датского «Брондбю» (4:2, 3:1). Первый матч красно-белые проведут на выезде, ответный — дома.

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Азербайджанский «Нефтчи», на предыдущей стадии обыгравший тульский «Арсенал», пропустил в следующий раунд израильский клуб «Бней Иегуда» (2:2, 1:2), который встретится со шведским «Мальмё», переигравшим боснийский «Зриньски Мостар» (3:0, 0:1). «Млада-Болеслав», в составе которой выступает ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Чехии российский нападающий Николай Комличенко, проиграла румынскому клубу «Стяуа» (0:0, 0:1). Комличенко пропустил ответный матч из-за травмы. Румынская команда встретится с португальской «Виторией», обыгравшей в третьем раунде латвийский «Вентспилс» (3:0, 6:0).

Английский «Вулверхэмптон» одержал две победы над армянским «Пюником», главным тренером которого является россиян Александр Тарханов, с одинаковым счетом 4:0. В раунде плей-офф англичане встретятся с итальянским «Торино», который оказался сильнее белорусского «Шахтера» (5:0, 1:1).

Также в раунде плей-офф состоятся противостояния «Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия), «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия), «Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция), «Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург), «Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения), «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан), «Слован» (Словакия) — ПАОК (Греция), «Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия), «Легия» (Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия), ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Кипр), АЕК (Греция) — «Трабзонспор» (Турция), «Фейенорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия), «Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина), «Партизан» (Сербия) — «Мольде» (Норвегия), «Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия), АЗ (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия).