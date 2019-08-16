«Астана» установила новый рекорд в еврокубках после победы над чемпионом Мальты в Лиге Европы

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Встреча прошла в Та-Кали и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

В первом матче «Астана» 8 августа на своем поле разгромила «Валлетту» со счетом 5:1. Таким образом, общий результат противостояния — 9:1 в пользу казахстанцев. Это самая крупная победа «Астаны» в двухматчевых противостояниях под эгидой УЕФА.

Ранее рекордными для чемпиона Казахстана были игры с армянским «Пюником», которые состоялись в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2014/2015. Домашняя встреча завершилась со счетом 2:0, а на выезде столичный клуб разгромил соперника со счетом 4:1.