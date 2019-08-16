«Астана» будет соперничать с БАТЭ за выход в групповой этап Лиги Европы

Источник: AFP 2019

В двухматчевом противостоянии 3-го квалификационного раунда чемпионы Казахстана победили мальтийскую «Валетту» — 5:1 (дома) и 4:0 (в гостях).

Одним из ведущих игроков «Астаны» является белорусский полузащитник Иван Маевский. Первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между БАТЭ и «Астаной» состоится 22 августа в Нур-Султане, ответный — 29 августа на поле «Борисов-Арены».

Оба соперника начинали нынешний еврокубковый сезон в квалификации главного клубного турнира Старого Света — Лиге чемпионов. В первом круге квалификации БАТЭ одолел по сумме двух встреч польский «Пяст» из Гливице — 1:1 (дома) и 2:1 (в гостях), а затем уступил норвежскому «Русенборгу» — 2:1 (дома) и 0:2 (в гостях) и перешел в Лигу Европы, где взял верх над боснийским «Сараево» — 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома).