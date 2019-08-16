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10:59 (мск), источник: БЕЛТА

«Астана» будет соперничать с БАТЭ за выход в групповой этап Лиги Европы

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты казахстанской «Астаны» будут соперниками борисовского БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

В двухматчевом противостоянии 3-го квалификационного раунда чемпионы Казахстана победили мальтийскую «Валетту» — 5:1 (дома) и 4:0 (в гостях).

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Одним из ведущих игроков «Астаны» является белорусский полузащитник Иван Маевский. Первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между БАТЭ и «Астаной» состоится 22 августа в Нур-Султане, ответный — 29 августа на поле «Борисов-Арены».

Оба соперника начинали нынешний еврокубковый сезон в квалификации главного клубного турнира Старого Света — Лиге чемпионов. В первом круге квалификации БАТЭ одолел по сумме двух встреч польский «Пяст» из Гливице — 1:1 (дома) и 2:1 (в гостях), а затем уступил норвежскому «Русенборгу» — 2:1 (дома) и 0:2 (в гостях) и перешел в Лигу Европы, где взял верх над боснийским «Сараево» — 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома).

Футболисты «Астаны» на старте квалификации ЛЧ уступили румынскому чемпиону «Клужу» — 1:0 (дома) и 1:3 (в гостях), а потом в Лиге Европы были сильнее андоррской «Санта-Коломы» — 0:0 (в гостях) и 4:1 (дома).

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