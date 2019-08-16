«Астана» после рекордной победы в еврокубках сохранила 50-е место в рейтинге клубов УЕФА

В активе чемпиона Казахстана в обновленном клубном рейтинге 28,500 очков. Примечательно, что столько же очков и у загребского «Динамо».
Соперник столичного клуба в плей-офф квалификации Лиги Европы — белорусский БАТЭ занимает в рейтинге 56-е место с 24,000 очков.
Напомним, «Астана» в третьем раунде квалификации Лиги Европы разгромила мальтийскую «Валлетту» с общим счетом 9:1 (5:1, 4:0) и установила свой личный рекорд в еврокубках.
А БАТЭ выбил боснийский «Сараево» — 2:1, 0:0. Победитель пары «Астана» — БАТЭ станет участником группы, а матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 22 и 29 августа. Первую встречу на этой стадии казахстанский клуб сыграет дома.
Стоит отметить, что Казахстан сохранил 25-е место в рейтинге клубных коэффициентов футбольных ассоциаций УЕФА.