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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» в матче с чемпионом Мальты в Лиге Европы одержала самую крупную выездную победу в еврокубках

Победа «Астаны» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы над чемпионом Мальты — «Валлеттой» со счетом 4:0 стала самой крупной в истории столичной команды в еврокубках, сообщается на официальном сайте чемпиона Казахстана.

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Источник: AFP 2019

«Астана» одержала самую крупную выездную победу в еврокубках, обыграв «Валлетту» со счетом 4:0, благодаря дублям Марина Томасова и Романа Муртазаева. Эта победа стала самой крупной выездной победой в еврокубках в истории столичного клуба. До этого в три мяча были обыграны армянский «Пюник» (4:1) и шведский АИК (3:0), — говорится в сообщении.

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Напомним, «Астана» в третьем раунде квалификации Лиги Европы разгромила «Валлетту» с общим счетом 9:1 (5:1, 4:0) и установила свой личный рекорд в еврокубках.

Белорусский БАТЭ, который будет соперником «Астаны» за выход в группу Лиги Европы, в третьем раунде квалификации выбил боснийский «Сараево» — 2:1, 0:0. Матчи решающего, четвертого, раунда отбора турнира пройдут 22 и 29 августа, а первую встречу на этой стадии казахстанский клуб сыграет дома.

Стоит отметить, что Казахстан сохранил 25-е место в рейтинге клубных коэффициентов футбольных ассоциаций УЕФА, а сама «Астана» осталась на 50-й строчке в рейтинге клубов УЕФА.

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Валлетта
0:4
Первый тайм: 0:2
Астана
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ta' Qali National Stadium
Главные тренеры
Даррен АбдиллаРоман Григорчук
Голы
Роман Муртазаев25′
Марин Томасов37′
Роман Муртазаев68′
Марин Томасов89′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяШтефан Клосснер(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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