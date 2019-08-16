«Астана» в матче с чемпионом Мальты в Лиге Европы одержала самую крупную выездную победу в еврокубках

Источник: AFP 2019

«Астана» одержала самую крупную выездную победу в еврокубках, обыграв «Валлетту» со счетом 4:0, благодаря дублям Марина Томасова и Романа Муртазаева. Эта победа стала самой крупной выездной победой в еврокубках в истории столичного клуба. До этого в три мяча были обыграны армянский «Пюник» (4:1) и шведский АИК (3:0), — говорится в сообщении.

Напомним, «Астана» в третьем раунде квалификации Лиги Европы разгромила «Валлетту» с общим счетом 9:1 (5:1, 4:0) и установила свой личный рекорд в еврокубках.

Белорусский БАТЭ, который будет соперником «Астаны» за выход в группу Лиги Европы, в третьем раунде квалификации выбил боснийский «Сараево» — 2:1, 0:0. Матчи решающего, четвертого, раунда отбора турнира пройдут 22 и 29 августа, а первую встречу на этой стадии казахстанский клуб сыграет дома.