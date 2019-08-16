«Думаем о дерби с ЦСКА»: что ждет «Спартак» после «Туна»
Московский «Спартак» обыграл «Тун» и вышел в квалификационный раунд
Московский «Спартак» обыграл «Тун» и вышел в квалификационный раунд
15 августа московский «Спартак» и в ответной встрече с «Туном» одержал победу в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. После виктории в Швейцарии
Штефан Гларнер на седьмой минуте матча открыл счет, получив мяч в штрафной и нанеся мощный удар в дальний угол. Александр Максименко в данном эпизоде оказался бессилен.
Отыграться хозяевам поля удалось только во второй половине встречи. Сначала Эсекьель Понсе подкараулил ошибку голкипера «Туна» Гийома Февра, отбившего мяч после удара Андре Шюррле точно на ногу аргентинцу, а затем свою фамилию на табло записал и сам немецкий новичок «Спартака».
Резиуан Мирзов выполнил классный проход в штрафную к вратарской, оставив не у дел сразу трех защитников, а затем попытался нанести удар в дальний угол. Выстрел у 26-летнего вингера не удался, зато получился своеобразный прострел вдоль вратарской, который спокойно замкнул Шюррле.
Таким образом, по сумме двух матчей — 5:3 —
Надо отдать должное сопернику. Команда хорошая, физически и тактически подготовленная.
Комментируя победу, которая стала для «Спартака» уже третьей кряду во всех турнирах, Олег Кононов выразил мнение, что первая половина ответной встречи с «Туном» для его команды получилась неудачной
«Надо отдать должное сопернику. Команда хорошая, физически и тактически подготовленная. Для нас первый тайм был сложным, особенно первые минуты. К сожалению, первый удар в створ оказался голом», — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».
Коллега главного тренера «Спартака», рулевой «Туна» Марк Шнайдер также отметил успешное начало у своих подопечных, однако впоследствии швейцарцы стали допускать большое количество ошибок, которые привели к двум пропущенным мячам.
«Команды уровня “Спартака” не прощают. Что и произошло дважды, а могло случиться и большее количество раз. К концу матча наши футболисты устали. “Спартак” закономерно идет дальше», — подытожил 39-летний специалист.
О тяжелой победе над «Туном» высказался и автор первого гола в составе
«Жаль, что не смогли с первого тайма начать игру как следует. Понадобилось время для раскачки. Тем не менее волевая победа, результат радует, благодарны болельщикам за поддержку. Это только начало пути. Все впереди», — сказал аргентинец.
Капитан «Спартака» Георгий Джикия в свою очередь отметил большую роль Александра Максименко в добытой победе.
В первом тайме голкипер
«Пожалуй, первый гол наши планы сбил. Но потом мы успокоились, собрались и забили два мяча. Мы выиграли и прошли в следующий раунд, своей цели мы добились. Мы были уверены, что пройдем дальше. Все было под контролем. Максименко нас спас несколько раз, так что ему большая благодарность. Он молодец», — заявил Джикия, отметив и грядущее дерби с ЦСКА в рамках чемпионата России.
По мнению капитана
«У нас в понедельник состоится важный игра с ЦСКА. Только после нее будем думать о Лиге Европы, хотя с “Брагой”, конечно, будет нелегко», — подчеркнул француз.
Андрей Сенченко
|Олег Кононов
|Марк Шнайдер
|Эсекиэль Понсе
|52′
|Штефан Гларнер(Симоне Рапп)
|7′
|Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)
|58′
|98
|Александр Максименко
|1
|Гийом Февр
|38
|Андрей Ещенко
|31
|Штефан Гларнер
|6
|Айртон
|5
|Никки Хавенар
62′
|2
|Самюэль Жиго
|20
|Крис Каблан
89′
|14
|Георгий Джикия
|29
|Ниас Хефти
|19
|Эсекиэль Понсе
|10
|Басиль Стиллхарт
|7
|Аяз Гулиев
47′
|7
|Мигель Кастроман
|47
|Роман Зобнин
|13
|Симоне Рапп
|10
|Зелимхан Бакаев
76′
|39
|Свен Йосс
71′
|37
|Георгий Мелкадзе
|9
|Ридж Мюнси
|9
|Резиуан Мирзов
70′
|34
|Никола Суттер
78′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|37
|Деннис Саланович
|20
|Андре Шюррле
88′
|6
|Кенан Фаткич
63′
|49
|Джано Ананидзе
|14
|Рой Гелми
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)
|Боковой судья
|Урош Стойкович(Сербия)
|Боковой судья
|Милан Михайлович(Сербия)