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11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
12:19 (мск), источник: Газета.Ру

«Думаем о дерби с ЦСКА»: что ждет «Спартак» после «Туна»

Московский «Спартак» обыграл «Тун» и вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с «Брагой». Однако в преддверии поездки в Португалию красно-белых беспокоит грядущее дерби с ЦСКА.

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15 августа московский «Спартак» и в ответной встрече с «Туном» одержал победу в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. После виктории в Швейцарии красно-белых было достаточно не проиграть с разницей более чем в один мяч, и казалось, что предпосылок для развития данного сценария не было никаких. Однако уже в первом тайме подопечные Олега Кононова изрядно потрепали нервы своим болельщикам.

Штефан Гларнер на седьмой минуте матча открыл счет, получив мяч в штрафной и нанеся мощный удар в дальний угол. Александр Максименко в данном эпизоде оказался бессилен.

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Отыграться хозяевам поля удалось только во второй половине встречи. Сначала Эсекьель Понсе подкараулил ошибку голкипера «Туна» Гийома Февра, отбившего мяч после удара Андре Шюррле точно на ногу аргентинцу, а затем свою фамилию на табло записал и сам немецкий новичок «Спартака».

Резиуан Мирзов выполнил классный проход в штрафную к вратарской, оставив не у дел сразу трех защитников, а затем попытался нанести удар в дальний угол. Выстрел у 26-летнего вингера не удался, зато получился своеобразный прострел вдоль вратарской, который спокойно замкнул Шюррле.

Таким образом, по сумме двух матчей — 5:3 — красно-белые обеспечили себе выход в квалификационный раунд плей-офф второго по значимости клубного турнира Европы, где сыграют с португальской «Брагой», без проблем разобравшейся с «Брондбю» из Дании (4:2, 3:1).

Надо отдать должное сопернику. Команда хорошая, физически и тактически подготовленная.
Олег Кононов
главный тренер "Спартака"

Комментируя победу, которая стала для «Спартака» уже третьей кряду во всех турнирах, Олег Кононов выразил мнение, что первая половина ответной встречи с «Туном» для его команды получилась неудачной из-за того, что игроки «передерживали мяч и не успевали комбинировать с флангами». При этом наставник красно-белых выразил уважение швейцарскому клубу.

«Надо отдать должное сопернику. Команда хорошая, физически и тактически подготовленная. Для нас первый тайм был сложным, особенно первые минуты. К сожалению, первый удар в створ оказался голом», — сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».

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Коллега главного тренера «Спартака», рулевой «Туна» Марк Шнайдер также отметил успешное начало у своих подопечных, однако впоследствии швейцарцы стали допускать большое количество ошибок, которые привели к двум пропущенным мячам.

«Команды уровня “Спартака” не прощают. Что и произошло дважды, а могло случиться и большее количество раз. К концу матча наши футболисты устали. “Спартак” закономерно идет дальше», — подытожил 39-летний специалист.

О тяжелой победе над «Туном» высказался и автор первого гола в составе красно-белых Эсекьель Понсе, подчеркнувший, что команде не хватало двух новичков — Гуса Тиля и Джордана Ларрсона. Оба футболиста на квалификационном этапе Лиги Европы не могут быть заявлены за «Спартак» в связи с тем, что уже заиграны в европейском турнире за свои бывшие клубы «АЗ» и «Норрчепинг» соответственно.

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«Жаль, что не смогли с первого тайма начать игру как следует. Понадобилось время для раскачки. Тем не менее волевая победа, результат радует, благодарны болельщикам за поддержку. Это только начало пути. Все впереди», — сказал аргентинец.

Капитан «Спартака» Георгий Джикия в свою очередь отметил большую роль Александра Максименко в добытой победе.

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В первом тайме голкипер красно-белых совершил два классных сейва, сначала отразив опасный удар Свена Йосса и нейтрализовав выход один на один Симоне Раппа. Во второй 45-минутке 21-летнему вратарю также пришлось неоднократно выручать свою команду, несколько раз удачно сыграв на выходе.

«Пожалуй, первый гол наши планы сбил. Но потом мы успокоились, собрались и забили два мяча. Мы выиграли и прошли в следующий раунд, своей цели мы добились. Мы были уверены, что пройдем дальше. Все было под контролем. Максименко нас спас несколько раз, так что ему большая благодарность. Он молодец», — заявил Джикия, отметив и грядущее дерби с ЦСКА в рамках чемпионата России.

По мнению капитана красно-белых, времени на восстановление у команды предостаточно, хотя игра состоится уже 19 августа, спустя три дня после встречи с «Туном». Важность предстоящего дерби отметил и другой центральный защитник «Спартака» Самюэль Жиго, заявивший, что на данный момент в команде не думают о встрече с «Брагой», а настроены исключительно на игру с принципиальнейшим соперником.

«У нас в понедельник состоится важный игра с ЦСКА. Только после нее будем думать о Лиге Европы, хотя с “Брагой”, конечно, будет нелегко», — подчеркнул француз.

Первый матч в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Спартак» проведет на выезде. 22 августа красно-белые сыграют в Браге на местном стадионе «Мунисипал-ди-Брага», а спустя неделю, 29 августа примут португальцев на «Открытие Арене».

Андрей Сенченко

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09:13 (мск)© Ньюстюб
Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
Тун
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 19:45 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 33076 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовМарк Шнайдер
Голы
Эсекиэль Понсе52′
Штефан Гларнер(Симоне Рапп)7′
Андре Шюррле(Резиуан Мирзов)58′
Составы команд
98Александр Максименко
1Гийом Февр
38Андрей Ещенко
31Штефан Гларнер
6Айртон
5Никки Хавенар
62′
2Самюэль Жиго
20Крис Каблан
89′
14Георгий Джикия
29Ниас Хефти
19Эсекиэль Понсе
10Басиль Стиллхарт
7Аяз Гулиев
47′
7Мигель Кастроман
47Роман Зобнин
13Симоне Рапп
10Зелимхан Бакаев
76′
39Свен Йосс
71′
37Георгий Мелкадзе
9Ридж Мюнси
9Резиуан Мирзов
70′
34Никола Суттер
78′
25Лоренсо Мельгарехо
37Деннис Саланович
20Андре Шюррле
88′
6Кенан Фаткич
63′
49Джано Ананидзе
14Рой Гелми
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
13Удары (всего)12
5Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
4Угловые7
12Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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