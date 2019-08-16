Есть что-то общее, или что нужно знать о сопернике «Астаны» по раунду плей-офф Лиги Европы

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Команды на аналогичной стадии Лиги Европы встречались в сезоне-2016/2017. И первый матч также проходил в столице Казахстана, где все решилось во втором тайме, когда на 70-й и 80-й минутах отличились Жуниор Кабананга и Азат Нургалиев соответственно (этих ребят, как известно, в столичной команде уже нет).

В ответной игре астанчане добились ничейного результата 2:2. Счет на 27-й минуте открыл бывший форвард костанайского «Тобола» Михаил Гордейчук. Развить преимущество до перерыва борисовчане не сумели, тогда как на 50-й минуте Неманья Максимович провел ответный мяч, а на 76-й уже Патрик Твумаси вывел «Астану» вперед. Правда, за минуту до конца основного времени БАТЭ удалось избежать поражения благодаря реализованному Игорем Стасевичем пенальти.

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До «Астаны» белорусский клуб соперничал с карагандинским «Шахтером» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2012/13. БАТЭ в этом двухраундовом противостоянии считался явным фаворитом, но, несмотря на это, был бит «горняками» с одинаковым счетом — 0:1 в обоих матчах. В Борисове на 48-й минуте отличился Сергей Хижниченко, в Караганде победу принес на 82-й минуте Игорь Зенькович.

Что касается нынешнего очного спора команд, то шансы на итоговую победу можно расценивать как 50 на 50. «Астана» при Романе Григорчуке располагается на втором месте в КПЛ-2019. В еврокубках столичная команда в основном справляется на исполнительском мастерстве отдельных лидеров. Крупные победы над мальтийской «Валлеттой» не в счет, так как в играх с БАТЭ и определится истинный уровень чемпиона КПЛ.

Правда, и белорусский клуб в этом сезоне смотрится неубедительно. В национальном чемпионате также занимает второе место, в то время как в первом отборочном раунде Лиги чемпионов с трудом прошел польский «Пяст» (1:1, 2:1), а вот во втором раунде был остановлен норвежским «Русенборгом» (2:1, 0:2), отправившись играть в Лигу Европы, где в третьем раунде переиграл боснийский «Сараево» (2:1, 0:0).

Особенно футболистам и главному тренеру Алексею Баге досталось от болельщиков за второй матч на своем поле. Боснийцы большими силами шли в атаку, оставляя свободные зоны, чем не пытались в полной мере пользоваться хозяева. Более того, многие фанаты не верят в свою команду во встречах с «Астаной». Впрочем, это не повод казахстанцам расслабляться, тем более в футболе может случиться всякое.

Между тем фаны не совсем довольны игрой отдельных лидеров, например Станиславом Драгуном и Алексеем Риосом. По их мнению, они могут играть значительно сильнее, но в некоторых матчах попросту отбывают номер.

К тому же в составе БАТЭ есть и те, кто не поможет команде из-за травм. Еще в июне травму плеча получил 23-летний основной вратарь Денис Щербицкий, сроки его возвращения неизвестны. Тем временем клуб перестраховался, укрепившись в июле 31-летним голкипером французского «Нанси» Сергеем Черником. Однако в еврокубках играет 24-летний Антон Чичкан.

В игре с клубом «Пяст» травму получил 31-летний центральный защитник Егор Филипенко. Сроки его восстановления также неизвестны. Но и тут в Борисове перестраховались, пригласив в начале августа из сербского клуба «Чукарички» 24-летнего оборонца сборной Черногории Бориса Копитовича, сыгравшего пока один матч в чемпионате Беларуси.

Тренирует БАТЭ 38-летний местный специалист Алексей Бага. Игровую карьеру провел в белорусских клубах БАТЭ, «Смена-БАТЭ», «РШВСМ-Олимпия», брестском «Динамо» и латвийской «Даугаве». С 2011 года состоял в тренерском штабе БАТЭ. В 2012—2013 годах входил в тренерский штаб молодежной сборной Беларуси, помогая Алексею Вергеенко. 2018-й начал старшим тренером в штабе Олега Дулуба, того самого, который сейчас пытается сохранить прописку в премьер-лиге «Атырау». После отставки Дулуба в июне 2018-го Бага сначала был назначен исполняющим обязанности главного тренера, затем был утвержден в этой должности.

В прошлом сезоне у него многое получалось, чего не сказать о нынешнем. Положение у него шаткое, если ему не удастся преодолеть казахстанский барьер, да еще вернуть лидерство в чемпионате, то рискует лишиться своего поста. И это несмотря на то, что в БАТЭ умеют доверять тренерам, за исключением разве что того же Дулуба.

В какой-то степени это относится и к Роману Григорчуку, только ленивый не критикует украинского специалиста. Сохранить свой пост ему поможет лишь проход в групповую стадию ЛЕ и защита чемпионского титула в национальном турнире.

БАТЭ — единственный белорусский клуб, выходивший в групповые этапы Лиги чемпионов.

В рейтинге клубов УЕФА «Астана» занимает 50-е место, БАТЭ — 56-е.

По общей стоимости состава борисовчане тоже уступают — 13,6 миллиона евро. Самыми дорогими игроками клуба являются 31-летний хавбек Станислав Драгун (1,5 миллиона евро), 23-летний голкипер Денис Щербицкий (1,2 миллиона евро), фланговые защитники — 24-летний Александр Филипович (1 миллион евро) и 24-летний Борис Копитович (1 миллион евро).

Состав «Астаны» оценивается в 24,83 миллиона евро. Самыми дорогими считаются 31-летний вингер Марин Томасов (3,5 миллиона евро), 29-летний защитник Дмитрий Шомко (2,5 миллиона евро), 25-летний нападающий Роман Муртазаев (2,5 миллиона евро) и 25-летний форвард Фирмин Мубеле (2,5 миллиона евро).

Домашние игры БАТЭ проводит на новеньком стадионе «Борисов-Арена», вмещающем — 13 121 человека. Официально открылся 3 мая 2014 года.