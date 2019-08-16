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11«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
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13:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рейнгольд об игре «Спартака» в ЛЕ: Это не футбол, а смех сквозь слезы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что игру «красно-белых» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы сложно назвать футболом.

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Футболисты московского «Спартака» сыграют с португальской «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Ранее «Спартак» вышел в плей-офф квалификации, одержав победу в ответном матче над швейцарским «Туном» со счетом 2:1. В первой встрече «красно-белые» победили со счетом 3:2. Первый матч между «Брагой» и «Спартаком» состоится 22 августа в Португалии, ответный — 29 августа в Москве.

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«Первый тайм вчистую “Спартак” провалил, провел бездарно, футболисты ходили пешком, словно по парку в Сокольниках. Просто безобразно играли, будто нет уважения ни к самим себе, ни к зрителям. Куда игра делась после матча с “Ахматом” в чемпионате, мне непонятно. В Грозном казалось, что “Спартак” стал грозной силой, но после второй игры с “Туном” остается лишь вопрошать, куда все делось. Игра “Спартака” сейчас — это смех сквозь слезы», — сказал Рейнгольд РИА Новости по телефону.

«Я настаиваю на своих словах о том, что “Тун” совершенно не умеет играть в футбол. Если бы “Спартаку” досталась какая-нибудь другая команда, “красно-белые” вылетели бы с приветом из Лиги Европы», — сказал Рейнгольд.

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