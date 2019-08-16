Рейнгольд об игре «Спартака» в ЛЕ: Это не футбол, а смех сквозь слезы

Футболисты московского «Спартака» сыграют с португальской «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Ранее «Спартак» вышел в плей-офф квалификации, одержав победу в ответном матче над швейцарским «Туном» со счетом 2:1. В первой встрече «красно-белые» победили со счетом 3:2. Первый матч между «Брагой» и «Спартаком» состоится 22 августа в Португалии, ответный — 29 августа в Москве.

«Первый тайм вчистую “Спартак” провалил, провел бездарно, футболисты ходили пешком, словно по парку в Сокольниках. Просто безобразно играли, будто нет уважения ни к самим себе, ни к зрителям. Куда игра делась после матча с “Ахматом” в чемпионате, мне непонятно. В Грозном казалось, что “Спартак” стал грозной силой, но после второй игры с “Туном” остается лишь вопрошать, куда все делось. Игра “Спартака” сейчас — это смех сквозь слезы», — сказал Рейнгольд РИА Новости по телефону.