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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб узнал первого соперника в плей-офф женской Лиги чемпионов

Казахстанский «БИИК-Казыгурт» узнал соперника по 1/16 финала женской Лиги чемпионов по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Жеребьевка прошла сегодня, 16 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. По ее итогам «БИИК-Казыгурт» встретится с бельгийским «Андерлехтом».

Первые матчи 1/16 финала состоятся 11 или 12 сентября, а ответные — через две недели. Противостояние «БИИК-Казыгурт» начнется с игры в Шымкенте.

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Все пары 1/16 финала:
«Ювентус» (Италия) — «Барселона» (Испания)
«Хиберниан» (Шотландия) — «Славия» (Чехия)
«Спартак» Суботица (Сербия) — «Атлетико» (Испания)
«Брага» (Португалия) — ПСЖ (Франция)
«Влазния» (Албания) — «Фортуна» Йорринг (Дания)
«Чертаново» (Россия) — «Глазго Сити» (Шотландия)
«Рязань-ВДВ» (Россия) — «Лион» (Франция)
«Арсенал» (Англия) — «Фиорентина» (Италия)
«Гетеборг» (Швеция) — «Бавария» (Германия)
«Санкт-Пельтен» (Австрия) — «Твенте» (Голландия)
«Андерлехт» (Бельгия) — «БИИК-Казыгурт» (KAZ)
«Брейдаблик» (Исландия) — «Спарта» (Чехия)
«Митровица» (Косово) — «Вольфсбург» (Германия))
«Питео» (Швейцария) — «Брондбю» (Дания)
«Лугано» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия)
«Минск» (Беларусь) — «Цюрих» (Швеция).

Напомним, что в 1/16 финала ЛЧ «БИИК-Казыгурт» вышел как победитель отборочной группы, где набрал максимальные девять очков. В 2016 и 2017 годах клуб из Шымкента доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом турнире. В прошлом сезоне «БИИК-Казыгурт» остановился в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).

Действующим победителем ЛЧ является французский «Лион», который выиграл четыре последних сезона кряду.

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