Казахстанский клуб узнал первого соперника в плей-офф женской Лиги чемпионов

Жеребьевка прошла сегодня, 16 августа, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. По ее итогам «БИИК-Казыгурт» встретится с бельгийским «Андерлехтом».

Первые матчи 1/16 финала состоятся 11 или 12 сентября, а ответные — через две недели. Противостояние «БИИК-Казыгурт» начнется с игры в Шымкенте.

Напомним, что в 1/16 финала ЛЧ «БИИК-Казыгурт» вышел как победитель отборочной группы, где набрал максимальные девять очков. В 2016 и 2017 годах клуб из Шымкента доходил до 1/8 финала ЛЧ, установив лучшее достижение Казахстана в этом турнире. В прошлом сезоне «БИИК-Казыгурт» остановился в 1/16 финала, вылетев от испанской «Барселоны» после победы в первой игре — 3:4 (3:1, 0:3).