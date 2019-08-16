Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля» на радостях от победы в Суперкубке УЕФА
Испанский голкипер «Ливерпуля» Адриан получил травму во время празднования победы в Суперкубке УЕФА. Видео опубликовано в
Испанский голкипер «Ливерпуля» Адриан получил травму во время празднования победы в Суперкубке УЕФА. Видео опубликовано в
Видео снято с фанатской трибуны за воротами после решающего пенальти. Адриан отразил удар футболиста «Челси», принеся победу своей команде. После этого на поле выбежали запасные «Ливерпуля» и члены тренерского штаба. Также к собравшимся в кучу футболистам и тренерам мерсисайдцев подбежал фанат. Он поскользнулся и врезался в Адриана.
После матча главный тренер англичан Юрген Клопп подтвердил, что игрок получил повреждение лодыжки в результате удара, передает BBC News. Адриан может пропустить матч Английской
14 августа «Ливерпуль» переиграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Основное время и два дополнительных тайма победителя не выявили (2:2). Футболисты мерсисайдского клуба одержали победу в серии послематчевых пенальти.
|Юрген Клопп
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