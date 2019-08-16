Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля» на радостях от победы в Суперкубке УЕФА

Видео снято с фанатской трибуны за воротами после решающего пенальти. Адриан отразил удар футболиста «Челси», принеся победу своей команде. После этого на поле выбежали запасные «Ливерпуля» и члены тренерского штаба. Также к собравшимся в кучу футболистам и тренерам мерсисайдцев подбежал фанат. Он поскользнулся и врезался в Адриана.