«Вылет от “Астаны” будет болезненным ударом». Белорусский журналист — о проблемах БАТЭ

Источник: AP 2019

— Николай, как белорусские болельщики и СМИ воспринимают очередное противостояние БАТЭ и Астаны? Есть ли реваншистские настроения у БАТЭ?

— БАТЭ приучил нас к групповым стадиям Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вернее тренеры приучили к тому, что соперников не выбирают. У БАТЭ никогда не было легких соперников ни в первом, ни в третьем квалификационных раундах, поэтому когда стало понято, что выпадет «Астана», это воспринимается как должное.

Но стоит обратить внимание на неудачи борисовчан с клубами из Казахстана, поражения от «Шахтера» и «Астаны» мы хорошо помним. Есть соперники из некоторых стран, которые как-то не даются. Однако реваншистские настроения могут быть только у болельщиков, но никак не у журналистов. У БАТЭ и «Астаны» три года назад были другие команды, сейчас многое поменялось, это совершенно другая история.

— Кого из нынешнего состава БАТЭ можно выделить? Часто говорят об Игоре Стасевиче, он действительно лидер команды в 33 года?

— Да, вроде бы Стасевич — лучший ассистент прошлого сезона в Лиге Европы вместе с Виллианом из «Челси». Первые полгода в этом сезоне он провел на очень качественном уровне, несмотря на свой возраст. Стасевич достаточно много отдает результативных передач, вместе со Стасом Драгуном — они являются настоящими лидерами клуба и сборной Беларуси.

Но у БАТЭ есть проблемы, в частности, отсутствует Егор Филипенко — основной центральный защитник. Также есть трудности с атакой: у Антона Сороки вернувшегося из Бельгии не складывается сезон, он не попадает даже в заявку, хотя вроде бы тренируется и восстановился от травмы. Новичка Милича можно выделить, очень здорово помогал на старте сезона, может сыграть в атаке и на правом фланге.

Но еще неделя впереди, состав у БАТЭ выровнялся, сыгрался, можно сказать в недавнем матче против «Сараево» вышло оптимальное сочетание на данный момент.

— Если БАТЭ не пройдет в групповой этап Лиги Европы — это будет провал?

— Я бы не назвал это дичайшим провалом, но это будет болезненный удар. Осень европейского футбола без прямого участия, клуб не досчитается денег, но провалом я бы это не назвал. БАТЭ столкнулся с трудностями походу этого сезона в связи с вводом новичков, плюс в чемпионате идет ожесточенная борьба за золото, практически старой обоймой пытаются вытянуть эту еврокубковую кампанию, а новички ощутимо не помогают команде. Поэтому есть много зацепок, которые позволяют говорить, что такое может случиться. Но нет сомнений, что БАТЭ будет сражаться в двух матчах с «Астаной».

— Впервые за долгие годы БАТЭ может лишиться титула чемпиона страны, можно ли сказать, что команда стала слабее по сравнению с предыдущими сезонами?

— В кадровом потенциале слабее. Как только появляются травмы, образовывается очень короткая скамейка запасных у команды. Главный тренер Алексей Бага говорил, что 12−13 футболистов остается в случае травм, и это сразу головная боль для их штаба. Это похоже на перезагрузочный сезон, многие хотели уйти в конце прошлого года, как тот же Гордейчук. Все разъехались, а достойно компенсировать это потери не получилось.

Напомним, матчи раунда плей-офф за право сыграть в группе ЛЕ пройдут 22 и 29 августа. На этой стадии «Астана» начнет с домашней игры.