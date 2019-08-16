Фанат травмировал вратаря «Ливерпуля». Как это произошло

Источник: https://twitter.com

Круговорот голкиперов

Основной вратарь «Ливерпуля» — 26-летний бразилец Алиссон. С ним в составе красные выиграли Лигу чемпионов, он же и сейчас считается безоговорочным номером один. Но с его сменщиком у «Ливерпуля» трудности. Печально известный голкипер Кариус находится в двухгодичной аренде в «Бешикташе», а другой не слишком надежный вратарь Миньоле 4 августа стал футболистом «Брюгге». На следующий день «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с 32-летним Адрианом — испанец шесть лет играл за «Вест Хэм», но летом покинул Лондон и на правах свободного агента перешел в «Ливерпуль».

Никто не предполагал, что Адриан дебютирует за новую команду так скоро, ведь Юрген Клопп планировал использовать его в кубковых встречах. Однако в первом же матче чемпионата с «Норвичем» Алиссон травмировал икроножную мышцу и был заменен на новичка по ходу первого тайма. Из-за повреждения бразилец пропустит несколько недель.

Повреждение в экстазе

В среду в Стамбуле «Ливерпуль» победил «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА, и ворота красных защищал Адриан. Альтернативы не было — в Турцию также полетели 20-летний Келлехер, у которого травмировано запястье, а также 35-летний Лонерган, подписавший контракт лишь на этой неделе.

Адриан стал героем матча и отразил удар Эбрахама в конце серии пенальти. Сразу после сейва он попал в объятия футболистов — все были счастливы, что «Ливерпуль» только что выиграл еще один европейский титул. Но празднования внезапно прервал обезумевший болельщик — пока все отвлеклись, он выбежал на газон и направился прямо к основе. Стюарды поздно отреагировали и не успели его остановить. А фанат прямо перед футболистами поскользнулся и ногами влетел в команду. Упали Роберту Фирмину, Гомез и Адриан.

Сначала этого никто не заметил: в суматохе было сложно понять, кто легально выбежал на поле, а кто — нет. Даже Клопп на пресс-конференции об этом не упомянул. Сам Адриан после матча об эпизоде сказал так: «Во время празднования я упал на колени и ждал, пока парни и тренер подбегут, все скакали. Нужно пересмотреть видео, ведь в меня влетело столько людей…».

Дебютант

В пятницу на пресс-конференции перед игрой с «Саутгемптоном» Клопп был предельно серьезен и с грустью признал, что Адриан рискует пропустить матч: «Это безумие. Какой-то болельщик во время празднования прибежал к нам, поскользнулся и влетел в лодыжку Адриана. Сейчас ему намного лучше, чем вчера. Но посмотрим, сыграет ли он».

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА

У Клоппа очень тяжелая ситуация. Алиссон — вратарь высокого класса, Адриан просто — хороший голкипер, но с ним команда может быть спокойна. Третий и четвертый выборы «Ливерпуля» — намного хуже. Ирландец Келлехер был на скамейке «Ливерпуля» во время финала Лиги чемпионов, но он едва поднялся из молодежной команды и восстанавливается от травмы запястья. Поэтому, если Адриан не сможет сыграть, то место в воротах займет 35-летний англичанин Лонерган. Он всю карьеру провел в низших лигах и ни разу не играл в премье-лиге. В июле «Ливерпуль» взял Лонергана с собой в американское турне из-за нехватки голкиперов, но до этой недели контракт с англичанином не подписывал. Все изменила травма Алиссона.