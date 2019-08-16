Капитан «Астаны» Эрич провел 20-й матч на ноль в еврокубках
Капитан «Астаны» Ненад Эрич провел 20-й «сухой» матч в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба.
Капитан «Астаны» Ненад Эрич провел 20-й «сухой» матч в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба.
Это случилось в гостевой игре третьего отборочного раунда, в котором «Астана» на выезде разгромила мальтийскую «Валлетту» со счетом 4:0.
«Астана» после рекордной победы в еврокубках сохранила 50-е место в рейтинге клубов УЕФА.
Ранее в этом сезоне Эрич оставлял свои ворота в неприкосновенности в домашней игре первого раунда Лиги чемпионов против румынского ЧФР (1:0) и гостевом матче второго раунда ЛЕ против андоррской «Санта-Коломы» (0:0).
Из 20 «сухих» игр за «Астану» в еврокубках Эрич пять провел в группе ЛЕ, а еще один — в группе ЛЧ. Вратарь выступает за столичный клуб с 2011 года.
Добавим, что в раунде
|Даррен Абдилла
|Роман Григорчук
|Роман Муртазаев
|25′
|Марин Томасов
|37′
|Роман Муртазаев
|68′
|Марин Томасов
|89′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Штефан Клосснер(Швейцария)