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21:57 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Астаны» Эрич провел 20-й матч на ноль в еврокубках

Капитан «Астаны» Ненад Эрич провел 20-й «сухой» матч в еврокубках, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Vesti.kz

Это случилось в гостевой игре третьего отборочного раунда, в котором «Астана» на выезде разгромила мальтийскую «Валлетту» со счетом 4:0.

«Астана» после рекордной победы в еврокубках сохранила 50-е место в рейтинге клубов УЕФА.

Ранее в этом сезоне Эрич оставлял свои ворота в неприкосновенности в домашней игре первого раунда Лиги чемпионов против румынского ЧФР (1:0) и гостевом матче второго раунда ЛЕ против андоррской «Санта-Коломы» (0:0).

Из 20 «сухих» игр за «Астану» в еврокубках Эрич пять провел в группе ЛЕ, а еще один — в группе ЛЧ. Вратарь выступает за столичный клуб с 2011 года.

Добавим, что в раунде плей-офф ЛЕ соперником «Астаны» станет белорусский БАТЭ, а первый матч казахстанский клуб проведет дома.

Валлетта
0:4
Первый тайм: 0:2
Астана
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ta' Qali National Stadium
Главные тренеры
Даррен АбдиллаРоман Григорчук
Голы
Роман Муртазаев25′
Марин Томасов37′
Роман Муртазаев68′
Марин Томасов89′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяШтефан Клосснер(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Капитан "Астаны" Эрич провел 20-й матч на ноль в еврокубках
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