Капитан «Астаны» Эрич провел 20-й матч на ноль в еврокубках

Источник: Vesti.kz

Это случилось в гостевой игре третьего отборочного раунда, в котором «Астана» на выезде разгромила мальтийскую «Валлетту» со счетом 4:0.

«Астана» после рекордной победы в еврокубках сохранила 50-е место в рейтинге клубов УЕФА.

Ранее в этом сезоне Эрич оставлял свои ворота в неприкосновенности в домашней игре первого раунда Лиги чемпионов против румынского ЧФР (1:0) и гостевом матче второго раунда ЛЕ против андоррской «Санта-Коломы» (0:0).

Из 20 «сухих» игр за «Астану» в еврокубках Эрич пять провел в группе ЛЕ, а еще один — в группе ЛЧ. Вратарь выступает за столичный клуб с 2011 года.