«Сейчас “Астана” не та, что раньше». В БАТЭ придумали способ снять проклятие с казахстанскими клубами в Лиге Европы
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в интервью
Первая игра команд пройдет 22 августа на «Астана Арене». Ответная встреча состоится 29 августа в Борисове. Победитель противостояния «Астана» — БАТЭ получит место в группе Лиги Европы.
— Получилось сегодня создать праздник?
— Праздник — это черезчур громко сказано. Надо было выйти в
— «Шахтер», «Астана»… Как пройти казахстанские клубы в этот раз?
— Ничего страшного не вижу. Мы также будем готовиться, как и к любому другому сопернику из другой страны. То, что было раньше — наша история, пусть и с
— Что скажете по синтетическому покрытию в «Астане»?
— Ничего страшного. Синтетика и у нас здесь очень часто встречается. Определенные ограничения у ребят с игрой на синтетике есть, но тем не менее, что есть — то есть.
— Все говорят о том, что «Астана» уже не та, не того уровня, что раньше. Про БАТЭ иногда говорят также. Есть параллели?
— Про «Астану» говорить в таком духе вообще некорректно. Там работает достаточно квалифицированный и хороший тренер, они делают хорошие трансферы. Когда футболисты приезжают из чемпионата Швейцарии, Голландии, то они не могут быть плохими, поэтому ни в коем случае не могу давать оценку сопернику. Будем готовиться к очень серьезной команде.
Полузащитник БАТЭ и
— Что нужно сделать, чтобы снять это проклятье?
— Выиграть.
— Говорят, что «Астана» уже не та. Стала послабее.
— Когда я играл против «Астаны» в 2017 году, то это была очень сильная команда. Они спокойно выиграли чемпионат. Сейчас не так, как было раньше, но, посмотрим. Там всегда играли хорошие футболисты и многие об этом знают. Простой игры не будет.
Защитник БАТЭ Захар Волков:
— Был «Шахтер» из Караганды, потом «Астана». Как снять это проклятье?
— Ну, постараемся снять в этот раз.
— Твоим синяком под глазом?
— Да. Попробую напугать им соперников (улыбается).
Защитник БАТЭ Егор Филипенко:
— Все нормально, восстанавливаюсь от травмы. Надеюсь в конце недели сниму гипс и буду ходить без костылей. Моя задача восстановиться к 25-му сентября, чтобы сыграть с «Динамо-Брестом» в чемпионате.
— В прошлый раз не прошли «Астану». В Караганде тоже не прошли. Что нужно сделать, чтобы сейчас взять и пройти в группу?
— Я не знаю, что сделать. Надо настроиться и отдать все силы. Игра будет тяжелой, «Астана» — на сто процентов хорошая команда. Я думаю, что наши команды примерно одного уровня. В таких играх, я думаю, результат будет в мелочах.
— Какие мелочи нужно исправить, чтобы взять и пройти?
— Забить те моменты, которые мы создаем.
Нападающий БАТЭ Максим Скавыш:
— Понятно, что будет сложно, может
— Как снять это «казахское проклятье»?
— Я не знаю. Я играл лишь в товарищеской игре с «Кайратом» на сборах и мы их обыграли. С казахами не играл — ничего не могу сказать.
Нападающий БАТЭ Боян Дубайич:
— Была «Астана» 3 года назад — не прошли. Был «Шахтер», тоже из Казахстана — не прошли. Как переломить эту историю?
— С этого года я играю здесь и теперь начинается новая история.