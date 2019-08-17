«Сейчас “Астана” не та, что раньше». В БАТЭ придумали способ снять проклятие с казахстанскими клубами в Лиге Европы

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Первая игра команд пройдет 22 августа на «Астана Арене». Ответная встреча состоится 29 августа в Борисове. Победитель противостояния «Астана» — БАТЭ получит место в группе Лиги Европы.

— Получилось сегодня создать праздник?

— Праздник — это черезчур громко сказано. Надо было выйти в плей-офф и мы это сделали, прошли достаточно неплохого соперника и будем готовиться дальше.

— «Шахтер», «Астана»… Как пройти казахстанские клубы в этот раз?

— Ничего страшного не вижу. Мы также будем готовиться, как и к любому другому сопернику из другой страны. То, что было раньше — наша история, пусть и с каким-то негативным оттенком. Дальше у нас новая история, новое препятствие, готовимся к плей-офф. Никаких параллелей не проводится.

— Что скажете по синтетическому покрытию в «Астане»?

— Ничего страшного. Синтетика и у нас здесь очень часто встречается. Определенные ограничения у ребят с игрой на синтетике есть, но тем не менее, что есть — то есть.

— Все говорят о том, что «Астана» уже не та, не того уровня, что раньше. Про БАТЭ иногда говорят также. Есть параллели?

— Про «Астану» говорить в таком духе вообще некорректно. Там работает достаточно квалифицированный и хороший тренер, они делают хорошие трансферы. Когда футболисты приезжают из чемпионата Швейцарии, Голландии, то они не могут быть плохими, поэтому ни в коем случае не могу давать оценку сопернику. Будем готовиться к очень серьезной команде.

Полузащитник БАТЭ и экс-игрок «Актобе» Слободан Симович:

— Что нужно сделать, чтобы снять это проклятье?

— Выиграть.

— Говорят, что «Астана» уже не та. Стала послабее.

— Когда я играл против «Астаны» в 2017 году, то это была очень сильная команда. Они спокойно выиграли чемпионат. Сейчас не так, как было раньше, но, посмотрим. Там всегда играли хорошие футболисты и многие об этом знают. Простой игры не будет.

Защитник БАТЭ Захар Волков:

— Был «Шахтер» из Караганды, потом «Астана». Как снять это проклятье?

— Ну, постараемся снять в этот раз.

— Твоим синяком под глазом?

— Да. Попробую напугать им соперников (улыбается).

Защитник БАТЭ Егор Филипенко:

— Все нормально, восстанавливаюсь от травмы. Надеюсь в конце недели сниму гипс и буду ходить без костылей. Моя задача восстановиться к 25-му сентября, чтобы сыграть с «Динамо-Брестом» в чемпионате.

— В прошлый раз не прошли «Астану». В Караганде тоже не прошли. Что нужно сделать, чтобы сейчас взять и пройти в группу?

— Я не знаю, что сделать. Надо настроиться и отдать все силы. Игра будет тяжелой, «Астана» — на сто процентов хорошая команда. Я думаю, что наши команды примерно одного уровня. В таких играх, я думаю, результат будет в мелочах.

— Какие мелочи нужно исправить, чтобы взять и пройти?

— Забить те моменты, которые мы создаем.

Нападающий БАТЭ Максим Скавыш:

— Понятно, что будет сложно, может из-за того, что они играют на искусственном поле, хотя, думаю, оно хорошего качества. Если честно, то еще не думали об «Астане», но через пару дней начнем готовиться досконально.

— Как снять это «казахское проклятье»?

— Я не знаю. Я играл лишь в товарищеской игре с «Кайратом» на сборах и мы их обыграли. С казахами не играл — ничего не могу сказать.

Нападающий БАТЭ Боян Дубайич:

— Была «Астана» 3 года назад — не прошли. Был «Шахтер», тоже из Казахстана — не прошли. Как переломить эту историю?

— С этого года я играю здесь и теперь начинается новая история.