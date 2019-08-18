БАТЭ представил заявку на матчи с «Астаной» за выход в группу Лиги Европы

В список вошли 30 футболистов. Среди них девять легионеров, в том числе и сербский полузащитник Слободан Симович, который в 2017 году играл за «Актобе».

Первый матч между «Астаной» и БАТЭ пройдет 22 августа в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Беларуси. Победитель пары сыграет в группе ЛЕ.

Заявка БАТЭ:

Вратари : Сергей Черник, Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.

: Сергей Черник, Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий. Защитники : Эмиль Юнассен (Норвегия), Александр Филипович (Сербия), Борис Копитович (Черногория), Дмитрий Бессмертный, Егор Филипенко, Захар Волков и Джамалдин Ходжаниязов (Россия).

: Эмиль Юнассен (Норвегия), Александр Филипович (Сербия), Борис Копитович (Черногория), Дмитрий Бессмертный, Егор Филипенко, Захар Волков и Джамалдин Ходжаниязов (Россия). Полузащитники : Евгений Яблонский, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Алексей Риос, Виллюм-Тор Виллюмссон (Исландия), Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Слободан Симович (Сербия), Владислав Мухамедов, Андрей Потапенко, Антон Абрамович, Максим Мякиш и Эрвен Мукам (Франция).

: Евгений Яблонский, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Алексей Риос, Виллюмссон (Исландия), Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Слободан Симович (Сербия), Владислав Мухамедов, Андрей Потапенко, Антон Абрамович, Максим Мякиш и Эрвен Мукам (Франция). Нападающие : Боян Дубаич (Сербия), Антон Сарока, Максим Скавыш, Яссе Туоминен (Финляндия), Неманья Милич (Сербия) и Дмитрий Матяш.