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14:18 (мск), источник: Vesti.kz

БАТЭ представил заявку на матчи с «Астаной» за выход в группу Лиги Европы

Белорусский БАТЭ представил заявку на раунд плей-офф Лиги Европы против «Астаны», передает корреспондент Vesti.kz.

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В список вошли 30 футболистов. Среди них девять легионеров, в том числе и сербский полузащитник Слободан Симович, который в 2017 году играл за «Актобе».

Первый матч между «Астаной» и БАТЭ пройдет 22 августа в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Беларуси. Победитель пары сыграет в группе ЛЕ.

Заявка БАТЭ:

  • Вратари: Сергей Черник, Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.
  • Защитники: Эмиль Юнассен (Норвегия), Александр Филипович (Сербия), Борис Копитович (Черногория), Дмитрий Бессмертный, Егор Филипенко, Захар Волков и Джамалдин Ходжаниязов (Россия).
  • Полузащитники: Евгений Яблонский, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Алексей Риос, Виллюм-Тор Виллюмссон (Исландия), Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Слободан Симович (Сербия), Владислав Мухамедов, Андрей Потапенко, Антон Абрамович, Максим Мякиш и Эрвен Мукам (Франция).
  • Нападающие: Боян Дубаич (Сербия), Антон Сарока, Максим Скавыш, Яссе Туоминен (Финляндия), Неманья Милич (Сербия) и Дмитрий Матяш.

Напомним, что в 2016 году «Астана» выбила БАТЭ как раз в раунде плей-офф ЛЕ. Казахстанский клуб тогда победил со счетом 2:0 на своем поле, а в гостях сыграл вничью — 2:2.

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