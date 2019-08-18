БАТЭ представил заявку на матчи с «Астаной» за выход в группу Лиги Европы
Белорусский БАТЭ представил заявку на раунд
Белорусский БАТЭ представил заявку на раунд
В список вошли 30 футболистов. Среди них девять легионеров, в том числе и сербский полузащитник Слободан Симович, который в 2017 году играл за «Актобе».
Первый матч между «Астаной» и БАТЭ пройдет 22 августа в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Беларуси. Победитель пары сыграет в группе ЛЕ.
Заявка БАТЭ:
Напомним, что в 2016 году «Астана» выбила БАТЭ как раз в раунде